Bilder des Tages vom 10.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Plüschtier auf der IAA
Plüschtier auf der IAA Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Frankreich: In Toulouse im Südwesten des Landes kommt es im Zuge der Protestbewegung "Bloquons tout" ("Lasst uns alles blockieren") zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei.
Frankreich: In Toulouse im Südwesten des Landes kommt es im Zuge der Protestbewegung "Bloquons tout" ("Lasst uns alles blockieren") zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Bild: Ed Jones/AFP/dpa
Kasper Hjulmand, neuer Trainer von Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen.
Kasper Hjulmand, neuer Trainer von Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. Bild: Marius Becker/dpa
Neues Banksy-Werk an Londoner Gerichtsgebäude bald weg
Neues Banksy-Werk an Londoner Gerichtsgebäude bald weg Bild: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa
In den Royal Artillery Barracks im südostlondoner Stadtteil Woolwich treffen Vorbereitungen statt: Mitglieder der Grenadiergarde bereiten sich auf die Ankunft der Verteidigungsminister der E5-Gruppe (Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und das Vereinigte Königreich) vor.
In den Royal Artillery Barracks im südostlondoner Stadtteil Woolwich treffen Vorbereitungen statt: Mitglieder der Grenadiergarde bereiten sich auf die Ankunft der Verteidigungsminister der E5-Gruppe (Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und das Vereinigte Königreich) vor. Bild: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa
Container stürzen im Hafen von Long Beach ins Meer
Container stürzen im Hafen von Long Beach ins Meer Bild: Uncredited/KABC-TV/AP/dpa
Lichter über New York: Test für 9/11-Gedenkinstallation
Lichter über New York: Test für 9/11-Gedenkinstallation Bild: Christina Horsten/dpa
Hoffnung für Koalas: Neuer Impfstoff gegen Chlamydien vorgestellt
Hoffnung für Koalas: Neuer Impfstoff gegen Chlamydien vorgestellt Bild: Darren England/AAP/dpa
Plüschtier auf der IAA
Plüschtier auf der IAA Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Frankreich: In Toulouse im Südwesten des Landes kommt es im Zuge der Protestbewegung "Bloquons tout" ("Lasst uns alles blockieren") zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei.
Frankreich: In Toulouse im Südwesten des Landes kommt es im Zuge der Protestbewegung "Bloquons tout" ("Lasst uns alles blockieren") zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Bild: Ed Jones/AFP/dpa
Kasper Hjulmand, neuer Trainer von Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen.
Kasper Hjulmand, neuer Trainer von Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. Bild: Marius Becker/dpa
Neues Banksy-Werk an Londoner Gerichtsgebäude bald weg
Neues Banksy-Werk an Londoner Gerichtsgebäude bald weg Bild: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa
In den Royal Artillery Barracks im südostlondoner Stadtteil Woolwich treffen Vorbereitungen statt: Mitglieder der Grenadiergarde bereiten sich auf die Ankunft der Verteidigungsminister der E5-Gruppe (Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und das Vereinigte Königreich) vor.
In den Royal Artillery Barracks im südostlondoner Stadtteil Woolwich treffen Vorbereitungen statt: Mitglieder der Grenadiergarde bereiten sich auf die Ankunft der Verteidigungsminister der E5-Gruppe (Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und das Vereinigte Königreich) vor. Bild: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa
Container stürzen im Hafen von Long Beach ins Meer
Container stürzen im Hafen von Long Beach ins Meer Bild: Uncredited/KABC-TV/AP/dpa
Lichter über New York: Test für 9/11-Gedenkinstallation
Lichter über New York: Test für 9/11-Gedenkinstallation Bild: Christina Horsten/dpa
Hoffnung für Koalas: Neuer Impfstoff gegen Chlamydien vorgestellt
Hoffnung für Koalas: Neuer Impfstoff gegen Chlamydien vorgestellt Bild: Darren England/AAP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 10.09.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
11.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 11.09.2025
 8 Bilder
Regenwetter während Kataloniens Nationalfeiertag "Diada"
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
10.09.2025
4 min.
Australien lässt Impfstoff gegen tödliche Koala-Krankheit zu
Koalas sind in Australien immer mehr bedroht - auch wegen Chlamydien.
Ein Piks, der Koalas das Leben retten könnte: Nach mehr als zehn Jahren Forschung ist erstmals ein Impfstoff gegen Chlamydien für die bedrohten Beuteltiere zugelassen. Ein Meilenstein, sagen Experten.
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
Mehr Artikel