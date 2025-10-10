Bilder des Tages vom 10.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hoffnungsvolle Heimkehrer: Vertriebene Palästinenser kehren in ihre Häuser zurück, nachdem sich die israelische Armee aus einigen Gebieten östlich von Chan Junis im südlichen Gazastreifen zurückgezogen hat. Israel und die Hamas haben sich auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt.
Hoffnungsvolle Heimkehrer: Vertriebene Palästinenser kehren in ihre Häuser zurück, nachdem sich die israelische Armee aus einigen Gebieten östlich von Chan Junis im südlichen Gazastreifen zurückgezogen hat. Israel und die Hamas haben sich auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Die traditionellen Zwiebelzöpfe hängen zum Verkauf auf dem Zwiebelmarkt in Weimar.
Die traditionellen Zwiebelzöpfe hängen zum Verkauf auf dem Zwiebelmarkt in Weimar. Bild: Martin Schutt/dpa
In Hannover werden junge Lachse ausgewildert.
In Hannover werden junge Lachse ausgewildert. Bild: Michael Matthey/dpa
Spaziergänger sind am Ostseestrand bei Graal-Müritz unterwegs, wobei nur ab und zu etwas Sonne durch die grauen Wolken am Himmel fällt.
Spaziergänger sind am Ostseestrand bei Graal-Müritz unterwegs, wobei nur ab und zu etwas Sonne durch die grauen Wolken am Himmel fällt. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Palästinenser feiern im Lager Nusairat, nachdem sich Israel und die Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt haben.
Palästinenser feiern im Lager Nusairat, nachdem sich Israel und die Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt haben. Bild: Belal Abu Amer/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Traumlandschaft: Die Wümme fließt im Bremer Blockland vorbei an Bäumen, die bereits Herbstfarben tragen.
Traumlandschaft: Die Wümme fließt im Bremer Blockland vorbei an Bäumen, die bereits Herbstfarben tragen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Frühsport in der Banken-Stadt: Ein Jogger läuft am frühen Morgen vor der Skyline von Frankfurt am Main.
Frühsport in der Banken-Stadt: Ein Jogger läuft am frühen Morgen vor der Skyline von Frankfurt am Main. Bild: Andreas Arnold/dpa
Immer schön gleichförmig: Teilnehmer bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Gründung der regierenden Arbeiterpartei zeigen eine Choreographie im nordkoreanischen Pjöngjang.
Immer schön gleichförmig: Teilnehmer bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Gründung der regierenden Arbeiterpartei zeigen eine Choreographie im nordkoreanischen Pjöngjang. Bild: Jon Chol Jin/AP/dpa
Unter Feuer: Ukrainische Einsatzkräfte arbeiten in Kiew daran, einen Brand nach einem russischen Angriff zu löschen.
Unter Feuer: Ukrainische Einsatzkräfte arbeiten in Kiew daran, einen Brand nach einem russischen Angriff zu löschen. Bild: (AP Photo/Dan Bashakov)/AP/dpa
Nach der Bekanntgabe, dass sich Israel und die Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt haben, versammeln sich Menschen in Tel Aviv.
Nach der Bekanntgabe, dass sich Israel und die Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt haben, versammeln sich Menschen in Tel Aviv. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump spricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, während Außenminister Marco Rubio (l) und Verteidigungsminister Pete Hegseth (r) zusehen.
US-Präsident Donald Trump spricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, während Außenminister Marco Rubio (l) und Verteidigungsminister Pete Hegseth (r) zusehen. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Menschen, bei denen es sich vermutlich um Migranten handelt, waten im Meer in Gravelines in Frankreich, nachdem sie erfolglos versucht hatten, an Bord eines kleinen Bootes zu gelangen.
Menschen, bei denen es sich vermutlich um Migranten handelt, waten im Meer in Gravelines in Frankreich, nachdem sie erfolglos versucht hatten, an Bord eines kleinen Bootes zu gelangen. Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Besucher des Lichtfestes stellten Kerzen in der Leipziger Innenstadt auf. Jedes Jahr am 9. Oktober gedenken die Leipziger der Montagsdemonstrationen im Herbst 89, die den Sturz des SED-Regimes zur Folge hatten.
Besucher des Lichtfestes stellten Kerzen in der Leipziger Innenstadt auf. Jedes Jahr am 9. Oktober gedenken die Leipziger der Montagsdemonstrationen im Herbst 89, die den Sturz des SED-Regimes zur Folge hatten. Bild: Jan Woitas/dpa
Menschen stehen an einem Aussichtspunkt, während ein doppelter Regenbogen am Himmel über dem Dead Horse Point State Park in der Nähe von Moab in den USA leuchtet.
Menschen stehen an einem Aussichtspunkt, während ein doppelter Regenbogen am Himmel über dem Dead Horse Point State Park in der Nähe von Moab in den USA leuchtet. Bild: Becky Bohrer/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 10.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister" aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister" Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
09.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 09.10.2025
 12 Bilder
WM-Quali in Herzogenaurach: Felix Nmecha & Co. haben Spaß beim Training und bereiten sich auf Luxemburg vor.
Von Thomas Seibert
2 min.
09.10.2025
2 min.
Kommentar zur Gaza-Vereinbarung: Historisch, aber nicht genug
Meinung
Israelis feiern nach der Bekanntgabe, dass Israel und die Hamas sich auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt haben.
Kriegsparteien einigen sich auf wichtige Punkte für Gaza-Waffenruhe
Thomas Seibert
