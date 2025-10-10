Bilder des Tages vom 10.10.2025

Bilder des Tages
Hoffnungsvolle Heimkehrer: Vertriebene Palästinenser kehren in ihre Häuser zurück, nachdem sich die israelische Armee aus einigen Gebieten östlich von Chan Junis im südlichen Gazastreifen zurückgezogen hat. Israel und die Hamas haben sich auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Die traditionellen Zwiebelzöpfe hängen zum Verkauf auf dem Zwiebelmarkt in Weimar. Bild: Martin Schutt/dpa
In Hannover werden junge Lachse ausgewildert. Bild: Michael Matthey/dpa
Spaziergänger sind am Ostseestrand bei Graal-Müritz unterwegs, wobei nur ab und zu etwas Sonne durch die grauen Wolken am Himmel fällt. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Palästinenser feiern im Lager Nusairat, nachdem sich Israel und die Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt haben. Bild: Belal Abu Amer/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Traumlandschaft: Die Wümme fließt im Bremer Blockland vorbei an Bäumen, die bereits Herbstfarben tragen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Frühsport in der Banken-Stadt: Ein Jogger läuft am frühen Morgen vor der Skyline von Frankfurt am Main. Bild: Andreas Arnold/dpa
Immer schön gleichförmig: Teilnehmer bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Gründung der regierenden Arbeiterpartei zeigen eine Choreographie im nordkoreanischen Pjöngjang. Bild: Jon Chol Jin/AP/dpa
Unter Feuer: Ukrainische Einsatzkräfte arbeiten in Kiew daran, einen Brand nach einem russischen Angriff zu löschen. Bild: (AP Photo/Dan Bashakov)/AP/dpa
Nach der Bekanntgabe, dass sich Israel und die Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt haben, versammeln sich Menschen in Tel Aviv. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump spricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, während Außenminister Marco Rubio (l) und Verteidigungsminister Pete Hegseth (r) zusehen. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Menschen, bei denen es sich vermutlich um Migranten handelt, waten im Meer in Gravelines in Frankreich, nachdem sie erfolglos versucht hatten, an Bord eines kleinen Bootes zu gelangen. Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Besucher des Lichtfestes stellten Kerzen in der Leipziger Innenstadt auf. Jedes Jahr am 9. Oktober gedenken die Leipziger der Montagsdemonstrationen im Herbst 89, die den Sturz des SED-Regimes zur Folge hatten. Bild: Jan Woitas/dpa
Menschen stehen an einem Aussichtspunkt, während ein doppelter Regenbogen am Himmel über dem Dead Horse Point State Park in der Nähe von Moab in den USA leuchtet. Bild: Becky Bohrer/AP/dpa
