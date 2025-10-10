Bilder des Tages vom 10.10.2025

Hoffnungsvolle Heimkehrer: Vertriebene Palästinenser kehren in ihre Häuser zurück, nachdem sich die israelische Armee aus einigen Gebieten östlich von Chan Junis im südlichen Gazastreifen zurückgezogen hat. Israel und die Hamas haben sich auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa

Die traditionellen Zwiebelzöpfe hängen zum Verkauf auf dem Zwiebelmarkt in Weimar. Bild: Martin Schutt/dpa

In Hannover werden junge Lachse ausgewildert. Bild: Michael Matthey/dpa

Spaziergänger sind am Ostseestrand bei Graal-Müritz unterwegs, wobei nur ab und zu etwas Sonne durch die grauen Wolken am Himmel fällt. Bild: Bernd Wüstneck/dpa

Palästinenser feiern im Lager Nusairat, nachdem sich Israel und die Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt haben. Bild: Belal Abu Amer/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Traumlandschaft: Die Wümme fließt im Bremer Blockland vorbei an Bäumen, die bereits Herbstfarben tragen. Bild: Sina Schuldt/dpa

Frühsport in der Banken-Stadt: Ein Jogger läuft am frühen Morgen vor der Skyline von Frankfurt am Main. Bild: Andreas Arnold/dpa

Immer schön gleichförmig: Teilnehmer bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Gründung der regierenden Arbeiterpartei zeigen eine Choreographie im nordkoreanischen Pjöngjang. Bild: Jon Chol Jin/AP/dpa

Unter Feuer: Ukrainische Einsatzkräfte arbeiten in Kiew daran, einen Brand nach einem russischen Angriff zu löschen. Bild: (AP Photo/Dan Bashakov)/AP/dpa

Nach der Bekanntgabe, dass sich Israel und die Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt haben, versammeln sich Menschen in Tel Aviv. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump spricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, während Außenminister Marco Rubio (l) und Verteidigungsminister Pete Hegseth (r) zusehen. Bild: Evan Vucci/AP/dpa

Menschen, bei denen es sich vermutlich um Migranten handelt, waten im Meer in Gravelines in Frankreich, nachdem sie erfolglos versucht hatten, an Bord eines kleinen Bootes zu gelangen. Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Besucher des Lichtfestes stellten Kerzen in der Leipziger Innenstadt auf. Jedes Jahr am 9. Oktober gedenken die Leipziger der Montagsdemonstrationen im Herbst 89, die den Sturz des SED-Regimes zur Folge hatten. Bild: Jan Woitas/dpa