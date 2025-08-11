Bilder des Tages vom 11.08.2025

Schwarzer Rauch steigt in den Himmel während eines Brandes an der Costa de la Luz in Südspanien. Bild: Nono Rico/EUROPA PRESS/dpa

Im Anflug: Ein Kohlweißling fliegt im Naturschutzgebiet Leineaue bei Hannover auf eine Blüte zu. Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Löschflugzeug löscht einen Flächenbrand in der Nähe von Split an der kroatischen Adria. Bild: Ante Cizmic/Cropix via AP/dpa

Bei Dreharbeiten zum neuen Marvel-Film "Spider-Man: Brand New Day". im schottischen Glasgow zeigt die "Spinne", was sie draufhat. Bild: Andrew Milligan/PA/AP/dpa

Wo ist die Maus? Ein Storch sucht auf einem abgeernteten Getreidefeld in Mecklenburg-Vorpommern nach Futter. Bild: Jens Büttner/dpa

Die Hitze kommt zurück: Abkühlung im Freibad Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Eine Ente in der Entengrütze Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Schulstart in Thüringen Bild: Michael Reichel/dpa

Hoch über Sarajewo - Touristen auf der Riesenschaukel Bild: Armin Durgut/AP/dpa

Containerterminal in China Bild: Uncredited/CHINATOPIX via AP/dpa