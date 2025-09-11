Bilder des Tages vom 11.09.2025

Bilder des Tages
Regenwetter während Kataloniens Nationalfeiertag "Diada" Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Zum Bundesweiten Warntag 2025 erscheint auf dem Bildschirm einer Werbetafel am Potsdamer Platz ein Hinweis auf die Probewarnung in Deutschland. Bild: Jens Kalaene/dpa
24. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 Bild: Seth Wenig/AP/dpa
Klimaaktivisten protestieren auf der A9 in der Nähe der Allianz Arena mit einem Plakat gegen die IAA. Bild: Peter Kneffel/dpa
Ein Demonstrant der Protestbewegung "Bloquons Tout" (Alles blockieren) zeigt eine französische Nationalflagge neben brennenden Mülltonnen. Bild: Jean-Francois Badias/AP/dpa
Komiker Otto Waalkes kommt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Charlie Kirk verteilt vor seiner Rede an der Utah Valley University Mützen. Kirk wurde bei der Veranstaltung erschossen. Bild: Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa
Deutschlands Spieler um Tristan Da Silva (M) reagieren während des Spiels gegen Slowenien bei der Basketball-EM auf der Bank. Bild: Matthias Stickel/dpa
