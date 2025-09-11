Bilder des Tages vom 11.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Regenwetter während Kataloniens Nationalfeiertag "Diada"
Regenwetter während Kataloniens Nationalfeiertag "Diada" Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Zum Bundesweiten Warntag 2025 erscheint auf dem Bildschirm einer Werbetafel am Potsdamer Platz ein Hinweis auf die Probewarnung in Deutschland.
Zum Bundesweiten Warntag 2025 erscheint auf dem Bildschirm einer Werbetafel am Potsdamer Platz ein Hinweis auf die Probewarnung in Deutschland. Bild: Jens Kalaene/dpa
24. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001
24. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 Bild: Seth Wenig/AP/dpa
Klimaaktivisten protestieren auf der A9 in der Nähe der Allianz Arena mit einem Plakat gegen die IAA.
Klimaaktivisten protestieren auf der A9 in der Nähe der Allianz Arena mit einem Plakat gegen die IAA. Bild: Peter Kneffel/dpa
Ein Demonstrant der Protestbewegung "Bloquons Tout" (Alles blockieren) zeigt eine französische Nationalflagge neben brennenden Mülltonnen.
Ein Demonstrant der Protestbewegung "Bloquons Tout" (Alles blockieren) zeigt eine französische Nationalflagge neben brennenden Mülltonnen. Bild: Jean-Francois Badias/AP/dpa
Komiker Otto Waalkes kommt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises.
Komiker Otto Waalkes kommt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Charlie Kirk verteilt vor seiner Rede an der Utah Valley University Mützen. Kirk wurde bei der Veranstaltung erschossen.
Charlie Kirk verteilt vor seiner Rede an der Utah Valley University Mützen. Kirk wurde bei der Veranstaltung erschossen. Bild: Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa
Deutschlands Spieler um Tristan Da Silva (M) reagieren während des Spiels gegen Slowenien bei der Basketball-EM auf der Bank.
Deutschlands Spieler um Tristan Da Silva (M) reagieren während des Spiels gegen Slowenien bei der Basketball-EM auf der Bank. Bild: Matthias Stickel/dpa
Regenwetter während Kataloniens Nationalfeiertag "Diada"
Regenwetter während Kataloniens Nationalfeiertag "Diada" Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Zum Bundesweiten Warntag 2025 erscheint auf dem Bildschirm einer Werbetafel am Potsdamer Platz ein Hinweis auf die Probewarnung in Deutschland.
Zum Bundesweiten Warntag 2025 erscheint auf dem Bildschirm einer Werbetafel am Potsdamer Platz ein Hinweis auf die Probewarnung in Deutschland. Bild: Jens Kalaene/dpa
24. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001
24. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 Bild: Seth Wenig/AP/dpa
Klimaaktivisten protestieren auf der A9 in der Nähe der Allianz Arena mit einem Plakat gegen die IAA.
Klimaaktivisten protestieren auf der A9 in der Nähe der Allianz Arena mit einem Plakat gegen die IAA. Bild: Peter Kneffel/dpa
Ein Demonstrant der Protestbewegung "Bloquons Tout" (Alles blockieren) zeigt eine französische Nationalflagge neben brennenden Mülltonnen.
Ein Demonstrant der Protestbewegung "Bloquons Tout" (Alles blockieren) zeigt eine französische Nationalflagge neben brennenden Mülltonnen. Bild: Jean-Francois Badias/AP/dpa
Komiker Otto Waalkes kommt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises.
Komiker Otto Waalkes kommt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Charlie Kirk verteilt vor seiner Rede an der Utah Valley University Mützen. Kirk wurde bei der Veranstaltung erschossen.
Charlie Kirk verteilt vor seiner Rede an der Utah Valley University Mützen. Kirk wurde bei der Veranstaltung erschossen. Bild: Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa
Deutschlands Spieler um Tristan Da Silva (M) reagieren während des Spiels gegen Slowenien bei der Basketball-EM auf der Bank.
Deutschlands Spieler um Tristan Da Silva (M) reagieren während des Spiels gegen Slowenien bei der Basketball-EM auf der Bank. Bild: Matthias Stickel/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 11.09.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 10.09.2025
 8 Bilder
Plüschtier auf der IAA
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
11.09.2025
2 min.
FBI bittet nach Tod von Charlie Kirk mit Fotos um Hinweise
Der Podcaster Kirk ist erschossen worden. (Archivbild)
Der junge rechte US-Aktivist wird bei einem Auftritt vor einer Menschenmenge an einer Universität erschossen - entsprechend viele Aufnahmen gibt es von dem Event. Darauf bauen nun die Ermittler.
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel