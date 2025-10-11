Bilder des Tages vom 11.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Potsdam Royals werden in Dresden Deutscher Meister im American Football und jubeln mit dem Pokal.
Die Potsdam Royals werden in Dresden Deutscher Meister im American Football und jubeln mit dem Pokal. Bild: Robert Michael/dpa
Ein Blick auf die Häuser im Blattensee vom Weiler Weissenried im Lötschental aus. La Fondation Blatten organisierte in Blatten im Wallis eine wichtige Reinigungsaktion. Mehr als 70 Freiwillige waren damit beschäftigt, Staub, Schlamm und andere Abfälle von den Häusern des Weilers Weissenried zu entfernen, der gerade noch von dem Erdrutsch am 28. Mai 2025 verschont geblieben war.
Ein Blick auf die Häuser im Blattensee vom Weiler Weissenried im Lötschental aus. La Fondation Blatten organisierte in Blatten im Wallis eine wichtige Reinigungsaktion. Mehr als 70 Freiwillige waren damit beschäftigt, Staub, Schlamm und andere Abfälle von den Häusern des Weilers Weissenried zu entfernen, der gerade noch von dem Erdrutsch am 28. Mai 2025 verschont geblieben war. Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa
Die Polizei sucht in Groß Breesen nach einem achtjährigen Jungen aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern.
Die Polizei sucht in Groß Breesen nach einem achtjährigen Jungen aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Bild: Stefan Sauer/dpa
Propalästinensische Demonstranten gehen vor dem Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Norwegen und Israel in Oslo auf die Straße.
Propalästinensische Demonstranten gehen vor dem Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Norwegen und Israel in Oslo auf die Straße. Bild: Javad Parsa/NTB/dpa
Polizeibeamte stehen auf dem Marktplatz. Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen mehrere Schüsse abgegeben.
Polizeibeamte stehen auf dem Marktplatz. Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen mehrere Schüsse abgegeben. Bild: Carolin Eckenfels/dpa
Kaiserring für die Künstlerin Katharina Fritsch.
Kaiserring für die Künstlerin Katharina Fritsch. Bild: Swen Pförtner/dpa
Die Toilette steht Kopf im Aufbau des ehemaligen Lotsenboots, das vor Sylt angespült worden ist.
Die Toilette steht Kopf im Aufbau des ehemaligen Lotsenboots, das vor Sylt angespült worden ist. Bild: Lea Albert/dpa
Ein Brautpaar lässt sich am Ufer des Ammersees fotografieren.
Ein Brautpaar lässt sich am Ufer des Ammersees fotografieren. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Palästinenser gehen entlang der Küstenstraße in der Nähe von Wadi Gaza im zentralen Gazastreifen in Richtung des nördlichen Gazastreifens.
Palästinenser gehen entlang der Küstenstraße in der Nähe von Wadi Gaza im zentralen Gazastreifen in Richtung des nördlichen Gazastreifens. Bild: Yousef Al Zanoun/AP/dpa
Ein männliches Spitzmaulnashorn-Kalb, geboren am 13. September 2025, gibt sein Debüt in der Öffentlichkeit im Cleveland Metroparks Zoo.
Ein männliches Spitzmaulnashorn-Kalb, geboren am 13. September 2025, gibt sein Debüt in der Öffentlichkeit im Cleveland Metroparks Zoo. Bild: Sue Ogrocki/AP/dpa
Höckerschwäne schwimmen auf der Themse in Windsor.
Höckerschwäne schwimmen auf der Themse in Windsor. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Cheftrainer Julian Nagelsmann pfeift beim Spiel gegen Luxemburg in Sinsheim.
Cheftrainer Julian Nagelsmann pfeift beim Spiel gegen Luxemburg in Sinsheim. Bild: Tom Weller/dpa
Palästinenser gehen an zerstörten Gebäuden vorbei, während sie in ihre Häuser im Zeitoun-Viertel von Gaza zurückkehren.
Palästinenser gehen an zerstörten Gebäuden vorbei, während sie in ihre Häuser im Zeitoun-Viertel von Gaza zurückkehren. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 11.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
