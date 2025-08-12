Bilder des Tages vom 12.08.2025

Bilder des Tages
World Games 2025 - deutsche Spieler feiern nach gewonnenem Halbfinale im Faustball Bild: Tenzin Nyida/XinHua/dpa
Bundespräsident a.D. fährt Rickscha Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Kopfüber - Auto steckt nach starkem regen fest Bild: Naoki Hiraoka/Kyodo News via AP/dpa
Hitze - Abkühlung im Freibad Bild: Thomas Warnack/dpa
Ein Mann geht am Morgen mit seinem Hund in Düsseldorf spazieren. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Die aufgehende Sonne färbt den Nebel rund um eine Holzscheune in Bad Buchau gelb ein. Bild: Thomas Warnack/dpa
Blick am Abend auf die historische Altstadtkulisse von Dresden an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakedmie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm und der Hofkirche. Bild: Robert Michael/dpa
Ein Paar steht auf einem Meeresfelsen, während die Sonne an einem warmen und windigen Tag am Strand von Kavouri im Süden Athens untergeht, Bild: Thanassis Stavrakis/AP/dpa
Feuerwehrleute arbeiten daran, einen Waldbrand in einem Waldgebiet in der Nähe von Canakkale im Nordwesten der Türkei zu löschen. Bild: Berkman Ulutin/DIA Photo/AP/dpa
Menschen sind um Mitternacht mit Taschenlampen auf dem Feldberg-Plateau unterwegs und hinterlassen bei der Langzeitbelichtung Lichtreflexe. Der Ansturm auf den Hausberg im Rhein-Main-Gebiet wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12. auf 13. August) vermutlich sehr groß sein. Der Sternschnuppen-Strom der Perseiden über Deutschland wird seinen Höhepunkt erreichen und lässt sich von der höchsten Erhebung im Taunus gut beobachten. Bild: Andreas Arnold/dpa
World Games 2025 - deutsche Spieler feiern nach gewonnenem Halbfinale im Faustball Bild: Tenzin Nyida/XinHua/dpa
Bundespräsident a.D. fährt Rickscha Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Kopfüber - Auto steckt nach starkem regen fest Bild: Naoki Hiraoka/Kyodo News via AP/dpa
Hitze - Abkühlung im Freibad Bild: Thomas Warnack/dpa
Ein Mann geht am Morgen mit seinem Hund in Düsseldorf spazieren. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Die aufgehende Sonne färbt den Nebel rund um eine Holzscheune in Bad Buchau gelb ein. Bild: Thomas Warnack/dpa
Blick am Abend auf die historische Altstadtkulisse von Dresden an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakedmie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm und der Hofkirche. Bild: Robert Michael/dpa
Ein Paar steht auf einem Meeresfelsen, während die Sonne an einem warmen und windigen Tag am Strand von Kavouri im Süden Athens untergeht, Bild: Thanassis Stavrakis/AP/dpa
Feuerwehrleute arbeiten daran, einen Waldbrand in einem Waldgebiet in der Nähe von Canakkale im Nordwesten der Türkei zu löschen. Bild: Berkman Ulutin/DIA Photo/AP/dpa
Menschen sind um Mitternacht mit Taschenlampen auf dem Feldberg-Plateau unterwegs und hinterlassen bei der Langzeitbelichtung Lichtreflexe. Der Ansturm auf den Hausberg im Rhein-Main-Gebiet wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12. auf 13. August) vermutlich sehr groß sein. Der Sternschnuppen-Strom der Perseiden über Deutschland wird seinen Höhepunkt erreichen und lässt sich von der höchsten Erhebung im Taunus gut beobachten. Bild: Andreas Arnold/dpa