Bilder des Tages vom 12.09.2025

Basketball: EM, Deutschland - Finnland, K.o.-Runde, Halbfinale, Deutschlands Spieler um Daniel Theis (r) jubeln nach dem Sieg.
Basketball: EM, Deutschland - Finnland, K.o.-Runde, Halbfinale, Deutschlands Spieler um Daniel Theis (r) jubeln nach dem Sieg. Bild: Sergei Grits/AP/dpa
Eine Frau fotografiert während der Veranstaltung "49h ICC“ am Eingang Neue Kantstrasse den Schriftzug „Ick hab Dir lieb mein ICC“.
Eine Frau fotografiert während der Veranstaltung "49h ICC“ am Eingang Neue Kantstrasse den Schriftzug „Ick hab Dir lieb mein ICC“. Bild: Soeren Stache/dpa
Ein Riesenschirmling ist in der Ausstellung "Pilze" im botanischen Garten München zu sehen.
Ein Riesenschirmling ist in der Ausstellung "Pilze" im botanischen Garten München zu sehen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Guido Weltrich vom Fischereiverein Saalfeld-Süd trägt einen Behälter mit kleinen Barben zur Saale.
Guido Weltrich vom Fischereiverein Saalfeld-Süd trägt einen Behälter mit kleinen Barben zur Saale. Bild: Martin Schutt/dpa
In Medewege zieht ein Traktor einen Pflug über einen Acker und bereitet den Boden für die nächste Aussaat vor.
In Medewege zieht ein Traktor einen Pflug über einen Acker und bereitet den Boden für die nächste Aussaat vor. Bild: Jens Büttner/dpa
Herbstlicher Sonnenaufgang
Herbstlicher Sonnenaufgang Bild: Patrick Pleul/dpa
Katrin Bauerfeind, Moderatorin und Journalistin, kommt zur Verleihung des Deutschen Radiopreises 2025 in die Neue Flora in Hamburg.
Katrin Bauerfeind, Moderatorin und Journalistin, kommt zur Verleihung des Deutschen Radiopreises 2025 in die Neue Flora in Hamburg. Bild: Christian Charisius/dpa
Vertriebene Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen, tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Vertriebene Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen, tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro steht am Eingang seines Hauses, in dem er unter Hausarrest steht.
Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro steht am Eingang seines Hauses, in dem er unter Hausarrest steht. Bild: Luis Nova/AP/dpa
Menschen versammeln sich während einer Demonstration in Bratislava.
Menschen versammeln sich während einer Demonstration in Bratislava. Bild: Martin Baumann/TASR Slovakia/dpa
Die Air Force Two hebt mit dem Leichnam von Charlie Kirk, dem CEO und Mitbegründer von Turning Point USA, der erschossen wurde, vom Salt Lake City International Airport ab.
Die Air Force Two hebt mit dem Leichnam von Charlie Kirk, dem CEO und Mitbegründer von Turning Point USA, der erschossen wurde, vom Salt Lake City International Airport ab. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 12.09.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
