Bundeskanzler Olaf Scholz gibt in der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zur Lage in Israel ab: "In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: Den Platz an der Seite Israels." Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Darauf haben den Fans sehnsüchtig gewartet: Taylor Swift bei der Weltpremiere ihres Konzertfilms "Taylor Swift: The Eras Tour" in Los Angeles. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Rauchschwaden, Staub und Asche: Israel bombadiert weiter den Gazastreifen. Die Angriffe konzentrierten sich darauf, die Infrastruktur der islamistischen Hamas zu zerstören, hieß es. Bild: Xinhua/dps

Vorgestellt: In Südkorea in einem Freizeitpark in Yongin wurden Zwillingspandas geboren. Nun hatten sie ihren ersten öffentlichen Auftritt. Die beiden heißen Rui Bao (l) und Hui Bao. Bild: Choe Dong-joon/Newsis/AP/dpa

Mitglieder der United Auto Workers streiken vor dem Ford-Montagewerk in Michigan. Die UAW kämpft dafür, dass ihre Verträge die Beschäftigten abdecken, die an der Umstellung auf Elektrofahrzeuge beteiligt sind. Bild: Jim West/ZUMA Press Wire/dpa

Gelbe Farbenpracht: Ein Radfahrer fährt auf einer Straße in Baden-Württemberg die durch zwei blühende Rapsfelder führt. Bild: Bernd Weißbrod/dpa