Bilder des Tages vom 12.10.2025

Unterstützerinnen und Unterstützer jubeln in dem Lokal in dem die Wahlparty der Initiative "Hamburger Zukunftsentscheid" stattfindet.
Unterstützerinnen und Unterstützer jubeln in dem Lokal in dem die Wahlparty der Initiative "Hamburger Zukunftsentscheid" stattfindet. Bild: Georg Wendt/dpa
Strandbesucher spielen Fußball und Volleyball am Mittelmeer in Tel Aviv.
Strandbesucher spielen Fußball und Volleyball am Mittelmeer in Tel Aviv. Bild: Francisco Seco/AP/dpa
Ein Mann geht während eines Sturmes an einsturzgefährdeten Häusern vorbei.
Ein Mann geht während eines Sturmes an einsturzgefährdeten Häusern vorbei. Bild: Allison Joyce/FR170575 AP/AP/dpa
Mystische Lichterwelten verzaubern die Besucher in der Barbarossahöhle.
Mystische Lichterwelten verzaubern die Besucher in der Barbarossahöhle. Bild: Matthias Bein/dpa
Und Action: Das Team "Die Strohstürmer" rollt bei der Strohballen-Rollmeisterschaft einen Strohballen den Deich hinauf.
Und Action: Das Team "Die Strohstürmer" rollt bei der Strohballen-Rollmeisterschaft einen Strohballen den Deich hinauf. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Elch Erwin steht nach seinem tagelangen Ausflug in den Schwarzwald im Wildpark Pforzheim
Elch Erwin steht nach seinem tagelangen Ausflug in den Schwarzwald im Wildpark Pforzheim Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Teilnehmer steigen bei der Schwimmdemonstration gegen das Badeverbot in der Spree in Berlin ins Wasser.
Teilnehmer steigen bei der Schwimmdemonstration gegen das Badeverbot in der Spree in Berlin ins Wasser. Bild: Fabian Sommer/dpa
Das traditionelle Blumenopfer zu Ehren der Jungfrau von Pilar ist das Hauptereignis der Fiestas del Pilar.
Das traditionelle Blumenopfer zu Ehren der Jungfrau von Pilar ist das Hauptereignis der Fiestas del Pilar. Bild: Ramón Comet/EUROPA PRESS/dpa
Leuchtende Herbstfarben.
Leuchtende Herbstfarben. Bild: Patrick Pleul/dpa
Die Polizei sucht weiter nach dem achtjährigen Fabian und befragt die Nachbarn und Anwohner.
Die Polizei sucht weiter nach dem achtjährigen Fabian und befragt die Nachbarn und Anwohner. Bild: Stefan Sauer/dpa
Palästinenser gehen zwischen den Trümmern der Stadt Gaza.
Palästinenser gehen zwischen den Trümmern der Stadt Gaza. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Der Schornstein vom RWE Dampfkraftwerk in Werne liegt nach der Sprengung in Trümmern.
Der Schornstein vom RWE Dampfkraftwerk in Werne liegt nach der Sprengung in Trümmern. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 12.10.2025

Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
13.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 13.10.2025
 9 Bilder
Menschen in Israel feiern die Rückkehr der Geiseln.
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
10.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 10.10.2025
 14 Bilder
Hoffnungsvolle Heimkehrer: Vertriebene Palästinenser kehren in ihre Häuser zurück, nachdem sich die israelische Armee aus einigen Gebieten östlich von Chan Junis im südlichen Gazastreifen zurückgezogen hat. Israel und die Hamas haben sich auf die erste Phase eines Friedensplans zur Beendigung der Kämpfe geeinigt.
