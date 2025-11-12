Bilder des Tages vom 12.11.2025

Bilder des Tages
Kanzler Merz läutet die Glocke zur Kabinettssitzung – und bekommt Glückwünsche zum 70. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Papst Leo XIV. zeigt Daumen hoch bei Generalaudienz Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Seltenes Naturschauspiel: Polarlichter leuchten über Bayern Bild: -/onw-images/dpa
Ein schneebedeckter Kranz lehnt an einem Grabstein vor der Gedenkfeier zum Remembrance Day auf dem nationalen Soldatenfriedhof in Beachwood in Ottawa in Kanada. Bild: Justin Tang/The Canadian Press/AP/dpa
Zerstörungen im Gebiet Al-Katiba in Gaza. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Bei einem Konzert der Kölner Band Brings in der Düsseldorfer Altstadt halten die Fans ihre Handylichter hoch. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Ein Yeoman Warder (Beefeater) des Tower of London hält eine Laterne bei einer Ausstellung von Keramik-Mohnblumen im Tower anlässlich des Armistice Day. Bild: James Manning/PA Wire/dpa
Das US-Kapitol ist bei Sonnenuntergang, einen Tag bevor das Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt abstimmen soll. Bild: Jose Luis Magana/AP/dpa
