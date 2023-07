Bilder des Tages vom 13.07.2023

Warnemünde wird zur Bühne der Rettungsschwimmer: Diese Männer kämpfen beim DLRG Cup in der Disziplin Surf Race um den Sieg. Viel Erfolg! Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Jetzt wirds heiß: Feuerspucker begrüßen die ersten Festivalbesucher auf dem Gelände des Airbeat One Festivals. Bei dem größten elektronischen Musikfestival in Norddeutschland werden insgesamt 65.000 Gäste erwartet. Foto: Jens Büttner/dpa

Im Reinraum: Wirtschaftsminister Robert Habeck (2.v.l.) besucht im Rahmen seiner Sommerreise gemeinsam mit Annalena Baerbock die Chipfabrik von Infineon in Dresden. Die Firma ist der größte deutsche Halbleiterhersteller. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Pool/dpa

Ein afrikanischer Strauß darf sich im Zoo Aussig in Tschechien über eine Abkühlung freuen - eine Mitarbeiterin ist mit einem Wasserschlauch im Einsatz. Foto: Hájek Ondøej/CTK/dpa

Den Menschen in Südeuropa steht ein heißes Wochenende bevor - vielerorts steigen die Temperaturen auf über 40 Grad Celsius. Eine Passantin schützt sich in der Innenstadt von Rom mit einem Schirm vor der Sonne. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Die kleine Eisbärin erkundet das Außengehege in Hamburgs Tierpark Hagenbeck. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (l.) gratuliert Innenministerin Nancy Faeser zum Geburtstag. Foto: Michael Kappeler/dpa

Eine junge Anwohnerin und ihre Bengalkatze verlassen vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Berliner Bezirk Marzahn ihre Wohnung. Foto: Paul Zinken/dpa

In Berlin und Brandenburg haben die Sommerferien begonnen. Sichtlich gut gelaunte Reisende fahren am Flughafen BER "Willy Brandt" auf einer Rolltreppe zum Terminal 1. Während der Sommerferien wird mit rund 3,5 Millionen Fluggästen am BER gerechnet. Foto: Soeren Stache/dpa

Die US-Fußballer haben ihren erhofften achten Triumph beim Gold Cup verpasst und sind im Halbfinale des Kontinentalturniers ausgeschieden. Der Co-Gastgeber verlor am Abend in San Diego gegen Außenseiter Panama mit 4:5 im Elfmeterschießen. Entsprechend groß war der Jubel bei den Panamaern. Foto: Gregory Bull/AP

Blick auf das Bayer Werk im Leverkusener Chempark. Foto: Oliver Berg/dpa

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation sind am Morgen jeweils auf die Rollfelder des Hamburger und des Düsseldorfer Flughafens gelangt. Zum Ferienstart in Hamburg hätten sich mehrere Menschen auf dem Rollfeld festgeklebt, teilte die Gruppe mit. Klimaaktivisten kleben auf einem Rollfeld des Hamburger Flughafens. Eine Gruppe von Klimaaktivisten sind bei einer Aktion auf das Rollfeld des Hamburger Flughafens gelangt und haben sich an zwei Orten festgeklebt. Foto: Bodo Marks/dpa

Ein kleiner Kohlweißling sitzt an einem Eisenkraut. Auf der Landesgartenschau im südniedersächsischen Bad Gandersheim stehen die Sommerblumen in voller Pracht. Foto: Swen Pförtner/dpa

Menschen erfrischen sich in einem Brunnen außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Lokalen Nachrichtenberichten zufolge hat der israelische Wetterdienst eine Hitzewarnung herausgegeben. Foto: Ohad Zwigenberg/AP