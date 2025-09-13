Bilder des Tages vom 13.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fregatte "Brandenburg" kehrt von UNIFIL-Einsatz zurück
Fregatte "Brandenburg" kehrt von UNIFIL-Einsatz zurück Bild: Focke Strangmann/dpa
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Christopher Linke aus Deutschland beim Gehen
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Christopher Linke aus Deutschland beim Gehen Bild: Michael Kappeler/dpa
Bolsonaro verurteilt: Gegner feiern Urteil auf Rio-Platz
Bolsonaro verurteilt: Gegner feiern Urteil auf Rio-Platz Bild: Bruna Prado/AP/dpa
Kirk bei Schussattacke getötet - Einsatzkräfte räumen den Tatort auf dem Campus der Utah Valley University
Kirk bei Schussattacke getötet - Einsatzkräfte räumen den Tatort auf dem Campus der Utah Valley University Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Expo 2025 der chinesischen Kultur- und Tourismusindustrie: Humanoider Roboter zeigt Tanzperformance
Expo 2025 der chinesischen Kultur- und Tourismusindustrie: Humanoider Roboter zeigt Tanzperformance Bild: Wu Zhizun/XinHua/dpa
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Maria Perez aus Spanien jubelt nach dem Sieg im Gehen
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Maria Perez aus Spanien jubelt nach dem Sieg im Gehen Bild: Oliver Weiken/dpa
Mahnwache nach tödlichem Angriff auf rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk
Mahnwache nach tödlichem Angriff auf rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Panda Qing Bao feiert vierten Geburtstag
Panda Qing Bao feiert vierten Geburtstag Bild: Hu Yousong/XinHua/dpa
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Geher Masartora Kawando aus Japan bricht nach dem Überqueren der Ziellinie zusammen
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Geher Masartora Kawando aus Japan bricht nach dem Überqueren der Ziellinie zusammen Bild: ---/kyodo/dpa
Verleihung Medienpreis Goldene Henne Moderatorin Barbara Schöneberger gewinnt in der Kategorie "Entertainment"
Verleihung Medienpreis Goldene Henne Moderatorin Barbara Schöneberger gewinnt in der Kategorie "Entertainment" Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 13.09.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
12.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 12.09.2025
 11 Bilder
Basketball: EM, Deutschland - Finnland, K.o.-Runde, Halbfinale, Deutschlands Spieler um Daniel Theis (r) jubeln nach dem Sieg.
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
14.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 14.09.2025
 9 Bilder
US-Außenminister Marco Rubio besucht Israel
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
