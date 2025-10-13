Bilder des Tages vom 13.10.2025

Bilder des Tages
Menschen in Israel feiern die Rückkehr der Geiseln. Bild: Francisco Seco/AP/dpa
Israels Ministerpräsident Netanjahu verabschiedet US-Präsident Trump auf dem Ben Gurion Airport. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Palästinenser im Gazastreifen warten auf ihre freigelassenen Angehörigen. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Die freigelassenen Geiseln sind unterwegs zur israelischen Grenze. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Beschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen. Bild: Adam Gray/FR172090 AP/AP/dpa
Ein als Gremlin verkleideter Besucher posiert während der New York Comic Con im Jacob K. Javits Convention Center. Bild: Charles Sykes/Invision/AP/dpa
Menschen in Israel feiern die Rückkehr der Geiseln. Bild: Francisco Seco/AP/dpa
Israels Ministerpräsident Netanjahu verabschiedet US-Präsident Trump auf dem Ben Gurion Airport. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Palästinenser im Gazastreifen warten auf ihre freigelassenen Angehörigen. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Die freigelassenen Geiseln sind unterwegs zur israelischen Grenze. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Beschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen. Bild: Adam Gray/FR172090 AP/AP/dpa
Ein als Gremlin verkleideter Besucher posiert während der New York Comic Con im Jacob K. Javits Convention Center. Bild: Charles Sykes/Invision/AP/dpa