Menschen in Israel feiern die Rückkehr der Geiseln.
Menschen in Israel feiern die Rückkehr der Geiseln. Bild: Francisco Seco/AP/dpa
Israels Ministerpräsident Netanjahu verabschiedet US-Präsident Trump auf dem Ben Gurion Airport.
Israels Ministerpräsident Netanjahu verabschiedet US-Präsident Trump auf dem Ben Gurion Airport. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Palästinenser im Gazastreifen warten auf ihre freigelassenen Angehörigen.
Palästinenser im Gazastreifen warten auf ihre freigelassenen Angehörigen. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel.
Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Die freigelassenen Geiseln sind unterwegs zur israelischen Grenze.
Die freigelassenen Geiseln sind unterwegs zur israelischen Grenze. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko.
Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Beschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko.
Beschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen.
Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen. Bild: Adam Gray/FR172090 AP/AP/dpa
Ein als Gremlin verkleideter Besucher posiert während der New York Comic Con im Jacob K. Javits Convention Center.
Ein als Gremlin verkleideter Besucher posiert während der New York Comic Con im Jacob K. Javits Convention Center. Bild: Charles Sykes/Invision/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 13.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
