Bilder des Tages vom 13.10.2025

Menschen in Israel feiern die Rückkehr der Geiseln. Bild: Francisco Seco/AP/dpa

Israels Ministerpräsident Netanjahu verabschiedet US-Präsident Trump auf dem Ben Gurion Airport. Bild: Evan Vucci/AP/dpa

Palästinenser im Gazastreifen warten auf ihre freigelassenen Angehörigen. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa

Präsident Trump ist auf dem Weg nach Israel. Bild: Evan Vucci/AP/dpa

Die freigelassenen Geiseln sind unterwegs zur israelischen Grenze. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa

Ein Mann macht eine Pause bei den Aufräumarbeiten in Poza Rica, Mexiko. Bild: Felix Marquez/AP/dpa

Beschädigte Fahrzeuge stehen nach Überschwemmungen im Schlamm in Poza Rica, Mexiko. Bild: Felix Marquez/AP/dpa

Cook County Sheriffs ziehen einen Demonstranten in einem Kostüm zurück, während sie eine Ausgangssperre vor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in Broadview, Illinois, durchsetzen. Bild: Adam Gray/FR172090 AP/AP/dpa