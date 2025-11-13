Bilder des Tages vom 13.11.2025

Bilder des Tages
Aus der Luft: Arbeiter hegen Seetang auf Meeresfarm in Chinas Provinz Shandong Bild: Wang Fudong/XinHua/dpa
Weihnachtsmann eröffnet Dienst in Himmelpfort – 300.000 Wunschzettel erwartet Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Heftige Gefechte: Ukrainische 93. Brigade an der Donezk-Front Bild: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigade/dpa
Pistorius bei SPD-Fraktion: Weg frei für Grundsatzdeal zur Wehrdienst-Reform Bild: Kay Nietfeld/dpa
Paris gedenkt: Zehn Jahre nach den Anschlägen am Bataclan Bild: Emma Da Silva/AP/dpa
Neuer Wehrdienst: Union und SPD einigen sich auf flächendeckende Musterung Bild: Federico Gambarini/dpa
Rotes Kreuz begleitet Hamas bei der Suche nach Leichen der Geiseln im Gazastreifen Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Alexander Zverev beißt während seines Matches gegen Jannik Sinner bei den ATP-World Tour Finals in Turin in den Griff seines Schlägers. Bild: Marco Alpozzi/LaPresse/AP/dpa
Menschen nehmen am Ufer des Guamá-Flusses in Brasilien an der Eröffnung des People's Summit, einer Initiative von mehr als tausend sozialen Bewegungen und Basisorganisationen aus der ganzen Welt, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen und die "Untätigkeit der Länder des globalen Nordens" anprangern, teil. Bild: Allison Sales/dpa
Anhänger des irakischen Ministerpräsidenten Mohammed Shia al-Sudani jubeln auf dem Tahrir-Platz nach der Bekanntgabe der vorläufigen Wahlergebnisse in Bagdad. Bild: Ameer Al-Mohammedawi/dpa
Wellen schlagen gegen den äußeren St. Joseph-Leuchtturm am Ufer des Lake Michigan in den USA. Bild: Don Campbell/The Herald-Palladium/AP/dpa
