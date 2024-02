Der FC Bayern München hat in der Champions League einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen: Das Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom ging 0:1 verloren. Nach einer Roten Karte für Dayot Upamecano mussten die Bayern die letzten 20 Minuten in Unterzahl spielen und kamen nicht mehr zum Ausgleich. Bild: Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa