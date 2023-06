Kinder spazieren im AquaRio Aquarium in Rio de Janeiro durch eine Spiegelinstallation mit dem Titel "Sea of Mirrors", die Bilder von Fischen und dem Ozean zeigt. Foto: Silvia Izquierdo/AP

Überlebende eines Bootsunglücks kommen nach ihrer Rettung im Hafen von Kalamata auf der griechischen Halbinsel Peloponnes an. Bei dem Unglück südwestlich von Griechenland kamen mindestens 79 Menschen ums Leben, vermutlich aber viele Hundert weitere. Sie wollten von Libyen nach Italien. Foto: Uncredited/www.argolikeseidhseis.gr/AP

Menschen genießen den Sommer im See Genezareth im Norden Israels. Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Der Sarg des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi wird während seines Staatsbegräbnisses aus dem Dom von Mailand getragen. Foto: Oliver Weiken/dpa

Aktivisten von verschiedenen Klimaschutzgruppen blockieren die Hauptzufahrt zum Volkswagen-Werk in Wolfsburg mit einer Aktion für mehr ÖPNV. Foto: Bodo Marks/dpa

Trotz der schweren Vorwürfe in der Dokumenten-Affäre gegen ihn gibt Donald Trump sich siegessicher und plädiert vor Gericht auf "nicht schuldig". Auch seine Fans stehen noch hinter ihm und unterstützen ihn bei einer Veranstaltung in New Jersey. Foto: Andrew Harnik/AP

Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind mehrere Menschen getötet worden; Lagerhäuser wurden beschädigt. Foto: Nina Lyashonok/AP/dpa

Nicht nur viele Mitarbeitende in der Pflege kritisieren die Gesundheitspolitik, auch Apotheker und pharmazeutisch technische Assistentinnen sind unzufrieden. Beim "Protesttag" der Apothekerverbände machen sie ihrem Unmut Luft. Foto: Guido Kirchner/dpa

In Gedenken an die Opfer: Ein Passant hat in der Magdala Road in Nottingham Blumen niedergelegt. Im Zentrum der englischen Stadt wurden am Dienstag drei Menschen getötet. Foto: Jacob King/PA/dpa

Ein Regenbogen schmückt ein künstlich beregnetes Getreidefeld mit Sommergerste in Burgdorf (Niedersachsen). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Kampfflugzeug vom Typ F-35 der US Air Force startet von der US-Air Base Spangdahlem in Rheinland-Pfalz während der Luftwaffenübung "Air Defender 2023". Foto: Boris Roessler/dpa

Sie sind flauschig, verspielt und selten: Sibirische Tigerbabys erfreuen die Besucher eines chinesischen Tigerparks in Harbin. Die Jungtiere sind Teil eines Zuchtprogramms, das die vom Aussterben bedrohte Art retten soll. Foto: Xie Jianfei/XinHua/dpa

Der Vulkan Mayon in der Provinz Albay auf den Philippinen. Der 2462 Meter hohe Mayon ist ein beliebter Anziehungspunkt für Touristen, aber auch der aktivste der 24 bekannten Vulkane des Archipels. Foto: Aaron Favila/AP/dpa

Wenn das Becken noch ganz leer ist: Eine Frühschwimmerin zieht im Licht der aufgehenden Sonne im Freibad Annabad in Hannover ihre Bahnen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Eine Unterstützerin von Donald Trump mit einer "I Love Trump"-Anstecknadel. Als erster Ex-US-Präsident ist Trump vor einem Bundesgericht erschienen, um sich einer Anklage zu stellen. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Hoffen auf Kundschaft: Ein Straßenhändler an seinem Maiskolben-Stand am Eminonu-Fährterminal in der Millionenmetropole Istanbul. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Die Eishockey-Stars der Vegas Golden Knights jubeln mit dem begehrten Stanley Cup, nachdem sie die Florida Panthers 9:3 besiegt haben. Foto: John Locher/AP