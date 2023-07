Bilder des Tages vom 14.07.2023

Alle Sommer wieder verwandelt sich der Platz vor dem Pantheon-Tempel in Athen in ein Meer aus Kappen, Sonnenschutz und Kameras. Zur Sicherheit ist der Tempel von mittags bis frühabends wegen der Hitze geschlossen. Foto: Angelos Tzortzinis/dpa

Elektronische Musik und ausgefallene Deko entführt die Besuchenden des "Sea You"-Festivals in eine andere Welt fernab der Gesellschaft. In der Nähe von Freiburg an einem See gelegen können sie für ein paar Tage tanzend dem Alltag entfliehen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa