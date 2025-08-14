Bilder des Tages vom 14.08.2025

Bilder des Tages
Freut sich auf neue Herausforderungen: Der neue Spieler der Vancouver Whitecaps, Thomas Müller, lacht während einer Pressekonferenz. Bild: Darryl Dyck/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Militärpersonal und Medienvertreter stehen vor dem Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage. Bild: Jae C. Hong/AP/dpa
Eishockey-NHL-Champion Nico Sturm zeigt bei einem Medientermin in Augsburg stolz den Stanley Cup. Bild: Peter Kneffel/dpa
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder verkündet das vorzeitige Aus von Bahnchef Lutz. Bild: Fabian Sommer/dpa
Beschirmt gegen die Sonne - Touristen auf der Spree Bild: Katharina Kausche/dpa
Bad im Seerosenteich - Gärtner Achim bei der Pflanzenpflege Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Selenskyj mit Motivtasse - ukrainischer Präsident zu Besuch in London Bild: Ben Stansall/Pool AFP/AP/dpa
Sonne spiegelt sich im Wasser Bild: Bodo Schackow/dpa
Blühende Heide im Morgenlicht Bild: Jens Kalaene/dpa
Ein Kind beobachtet, wie Beamte der Drug Enforcement Administration entlang der National Mall in Washington patrouillieren. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Ein Baum brennt bei einem Waldbrand in der Stadt Patras im Westen Griechenlands. Bild: Thanassis Stavrakis/AP/dpa
Thomas Müller bei seiner Ankunft aus Deutschland am Vancouver International Airport. Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa
