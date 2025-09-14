Bilder des Tages vom 14.09.2025

Bilder des Tages
US-Außenminister Marco Rubio besucht Israel Bild: Ariel Schalit/AP/dpa
Schlange stehen bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen Bild: Christoph Reichwein/dpa
Tag des offenen Denkmals - Eröffnungsveranstaltung in Gera Bild: Michael Reichel/dpa
Spuren am Tatort - 18-Jähriger soll Zwölfjährigen auf Fahrrad tödlich verletzt haben Bild: Marius Bulling/dpa
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Peres Jepchirchir aus Kenia jubelt nach dem Sieg im Marathon Bild: Oliver Weiken/dpa
Venezolanische Milizen erhalten militärisches Training Bild: Jesus Vargas/AP/dpa
Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union - Thomas Müller gegen Union-Keeper Andrew Rick Bild: ETHAN CAIRNS/The Canadian Press/AP/dpa
Glitzernde Parade: Kreuzfahrtriese "MSC Preziosa" bei den Cruise Days auf der Elbe Bild: Bodo Marks/dpa
Drohnen-Show über dem Petersdom: Finale des Welttreffens im Vatikan Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa
US-Außenminister Marco Rubio besucht Israel Bild: Ariel Schalit/AP/dpa
Schlange stehen bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen Bild: Christoph Reichwein/dpa
Tag des offenen Denkmals - Eröffnungsveranstaltung in Gera Bild: Michael Reichel/dpa
Spuren am Tatort - 18-Jähriger soll Zwölfjährigen auf Fahrrad tödlich verletzt haben Bild: Marius Bulling/dpa
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Peres Jepchirchir aus Kenia jubelt nach dem Sieg im Marathon Bild: Oliver Weiken/dpa
Venezolanische Milizen erhalten militärisches Training Bild: Jesus Vargas/AP/dpa
Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union - Thomas Müller gegen Union-Keeper Andrew Rick Bild: ETHAN CAIRNS/The Canadian Press/AP/dpa
Glitzernde Parade: Kreuzfahrtriese "MSC Preziosa" bei den Cruise Days auf der Elbe Bild: Bodo Marks/dpa
Drohnen-Show über dem Petersdom: Finale des Welttreffens im Vatikan Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa