US-Außenminister Marco Rubio besucht Israel
US-Außenminister Marco Rubio besucht Israel Bild: Ariel Schalit/AP/dpa
Schlange stehen bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
Schlange stehen bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen Bild: Christoph Reichwein/dpa
Tag des offenen Denkmals - Eröffnungsveranstaltung in Gera
Tag des offenen Denkmals - Eröffnungsveranstaltung in Gera Bild: Michael Reichel/dpa
Spuren am Tatort - 18-Jähriger soll Zwölfjährigen auf Fahrrad tödlich verletzt haben
Spuren am Tatort - 18-Jähriger soll Zwölfjährigen auf Fahrrad tödlich verletzt haben Bild: Marius Bulling/dpa
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Peres Jepchirchir aus Kenia jubelt nach dem Sieg im Marathon
Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio - Peres Jepchirchir aus Kenia jubelt nach dem Sieg im Marathon Bild: Oliver Weiken/dpa
Venezolanische Milizen erhalten militärisches Training
Venezolanische Milizen erhalten militärisches Training Bild: Jesus Vargas/AP/dpa
Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union - Thomas Müller gegen Union-Keeper Andrew Rick
Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union - Thomas Müller gegen Union-Keeper Andrew Rick Bild: ETHAN CAIRNS/The Canadian Press/AP/dpa
Glitzernde Parade: Kreuzfahrtriese "MSC Preziosa" bei den Cruise Days auf der Elbe
Glitzernde Parade: Kreuzfahrtriese "MSC Preziosa" bei den Cruise Days auf der Elbe Bild: Bodo Marks/dpa
Drohnen-Show über dem Petersdom: Finale des Welttreffens im Vatikan
Drohnen-Show über dem Petersdom: Finale des Welttreffens im Vatikan Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 14.09.2025

Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
Bilder des Tages vom 13.09.2025
Fregatte "Brandenburg" kehrt von UNIFIL-Einsatz zurück
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Perfekter Geburtstag: Drei Müller-Tore bei Vancouver-Gala
Thomas Müller erzielte beim 7:0 gegen Philadelphia drei Treffer.
Thomas Müller trifft in der Major League Soccer nicht nur vom Elfmeterpunkt. Mit den Vancouver Whitecaps hat der ehemalige Bayern-Star Historisches erreicht - und auch schon das erste Saisonziel.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
