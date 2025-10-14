Bilder des Tages vom 14.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Frankreichs Premierminister Lecornu verlässt nach Kabinettssitzung den Elysee-Palast.
Frankreichs Premierminister Lecornu verlässt nach Kabinettssitzung den Elysee-Palast. Bild: Julien De Rosa/AFP/dpa
Regattastrecke von den Olympischen Spielen 1972 in Oberschleißheim.
Regattastrecke von den Olympischen Spielen 1972 in Oberschleißheim. Bild: Sven Hoppe/dpa
Nach langer Suche hat die Polizei bei Güstrow eine Kinderleiche gefunden.
Nach langer Suche hat die Polizei bei Güstrow eine Kinderleiche gefunden. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Die Statue des "Guten Hirten" in Hütten bei Schelklingen steht in der Herbstlandschaft.
Die Statue des "Guten Hirten" in Hütten bei Schelklingen steht in der Herbstlandschaft. Bild: Thomas Warnack/dpa
Models tragen Kreationen von Gloria Coelho während einer Veranstaltung der Sao Paulo Fashion Week in der U-Bahn.
Models tragen Kreationen von Gloria Coelho während einer Veranstaltung der Sao Paulo Fashion Week in der U-Bahn. Bild: Ettore Chiereguini/AP/dpa
Ein Plüschtier liegt im Schlamm eines überschwemmten Hauses in Poza Rica, Mexiko.
Ein Plüschtier liegt im Schlamm eines überschwemmten Hauses in Poza Rica, Mexiko. Bild: Felix Marquez/AP/dpa
Fußball: WM-Qualifikation Europa, Wales - Belgien, Gruppenphase, Gruppe J, 8. Spieltag, Cardiff City Stadium. Eine Ratte läuft über das Spielfeld.
Fußball: WM-Qualifikation Europa, Wales - Belgien, Gruppenphase, Gruppe J, 8. Spieltag, Cardiff City Stadium. Eine Ratte läuft über das Spielfeld. Bild: David Davies/PA Wire/dpa
Die Mega-Rakete Starship von SpaceX wird für einen Testflug von der Starbase in Boca Chica vorbereitet.
Die Mega-Rakete Starship von SpaceX wird für einen Testflug von der Starbase in Boca Chica vorbereitet. Bild: Eric Gay/AP/dpa
Menschen erweisen vor dem gerichtsmedizinischen Institut Abu Kabir in Tel Aviv ihre letzte Ehre, als die sterblichen Überreste von vier Geiseln aus dem Gazastreifen eintreffen.
Menschen erweisen vor dem gerichtsmedizinischen Institut Abu Kabir in Tel Aviv ihre letzte Ehre, als die sterblichen Überreste von vier Geiseln aus dem Gazastreifen eintreffen. Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Fußball: WM-Qualifikation Europa, Nordirland - Deutschland, Gruppenphase, Gruppe A, 4. Spieltag, Windsor Park, Nick Woltemade (Deutschland) feiert seinen Treffer zum 0:1.
Fußball: WM-Qualifikation Europa, Nordirland - Deutschland, Gruppenphase, Gruppe A, 4. Spieltag, Windsor Park, Nick Woltemade (Deutschland) feiert seinen Treffer zum 0:1. Bild: Christian Charisius/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 14.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
15.10.2025
Bilder des Tages vom 15.10.2025
Lesefreude auf der Frankfurter Buchmesse
15.10.2025
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
13.10.2025
Bilder des Tages vom 13.10.2025
Menschen in Israel feiern die Rückkehr der Geiseln.
17:20 Uhr
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
06:30 Uhr
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
06:30 Uhr
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
