Zwei späte Freiwurftreffer an einem ansonsten schwierigen Abend für Weltmeister Dennis Schröder haben ein großes Comeback der Toronto Raptors in der NBA perfekt gemacht. Bild: Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP/dpa

Die Buffalo Bills haben mit haarsträubenden Fehlern einen Sieg aus der Hand gegeben und in der NFL die fünfte Niederlage der Saison kassiert. Vor den eigenen Fans gab es ein 22:24 gegen die Denver Broncos, die durch ein Field Goal bei auslaufender Uhr letztmals in Führung gingen. Bild: Adrian Kraus/AP/dpa

Traumstart für Alexander Zverev in die ATP-Finals: Er hat beim Jahresabschluss der acht besten Tennisprofis der Saison sein Auftaktmatch in Turin gewonnen und damit einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. Bild: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa