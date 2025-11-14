Bilder des Tages vom 14.11.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Indigener Protest blockiert Zugang zum COP30-Gipfel
Indigener Protest blockiert Zugang zum COP30-Gipfel Bild: Fernando Llano/AP/dpa
Shenzhou-21: Rückkehrkapsel landet sicher in der Inneren Mongolei
Shenzhou-21: Rückkehrkapsel landet sicher in der Inneren Mongolei Bild: Li Zhipeng/XinHua/dpa
Israel übergibt Leichen nicht identifizierter Palästinenser – Transfer ins Nasser-Krankenhaus
Israel übergibt Leichen nicht identifizierter Palästinenser – Transfer ins Nasser-Krankenhaus Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Beschädigtes Wohnhaus in Kiew: Behörden untersuchen Folgen russischen Angriffs
Beschädigtes Wohnhaus in Kiew: Behörden untersuchen Folgen russischen Angriffs Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Maduro präsentiert Bild des Heiligen Hernández bei Jugendkundgebung in Venezuela
Maduro präsentiert Bild des Heiligen Hernández bei Jugendkundgebung in Venezuela Bild: Jesus Vargas/dpa
Lichterzauber in Surrey: Besucher eröffnen den ‚Windsor Great Park Illuminated‘-Pfad
Lichterzauber in Surrey: Besucher eröffnen den ‚Windsor Great Park Illuminated‘-Pfad Bild: Andrew Matthews/PA Wire/dpa
Sänger Roland Kaiser zeigt seinen BAMBI in der Kategorie "Lebenswerk" bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios.
Sänger Roland Kaiser zeigt seinen BAMBI in der Kategorie "Lebenswerk" bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios. Bild: Felix Hörhager/dpa
Auf der National Mall in Washington wehen Flaggen im Wind.
Auf der National Mall in Washington wehen Flaggen im Wind. Bild: Allison Robbert/AP/dpa
Demonstranten nehmen am Marsch der Waldvölker zur Verteidigung des Waldes, der territorialen Rechte und der Klimaverantwortung während des COP30-Klimagipfels in Belem in Brasilien teil.
Demonstranten nehmen am Marsch der Waldvölker zur Verteidigung des Waldes, der territorialen Rechte und der Klimaverantwortung während des COP30-Klimagipfels in Belem in Brasilien teil. Bild: Andre Penner/AP/dpa
Eine "New Glenn" Rakete des Weltraumunternehmens Blue Origin hebt vom Launch Complex 36 der Cape Canaveral Space Force Station ab.
Eine "New Glenn" Rakete des Weltraumunternehmens Blue Origin hebt vom Launch Complex 36 der Cape Canaveral Space Force Station ab. Bild: John Raoux/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 14.11.2025
© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
