Bilder des Tages vom 15.08.2025

Trump startet die Reise zum Treffen mit Putin
Trump startet die Reise zum Treffen mit Putin Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Block und Delling auf dem langen Weg in den Sitzungssaal
Block und Delling auf dem langen Weg in den Sitzungssaal Bild: Marcus Brandt/dpa
Im Schwimmbecken vom Sommerbad Wuhlheide ziehen Besucher ihre Bahnen. Mit Höchsttemperaturen von bis zu 37 Grad nähert sich die aktuelle Hitzewelle ihrem Ende.
Im Schwimmbecken vom Sommerbad Wuhlheide ziehen Besucher ihre Bahnen. Mit Höchsttemperaturen von bis zu 37 Grad nähert sich die aktuelle Hitzewelle ihrem Ende. Bild: Jens Kalaene/dpa
Joachim Watzke präsentiert die Zahlen
Joachim Watzke präsentiert die Zahlen Bild: Bernd Thissen/dpa
Zahlreiche Pfirsiche wachsen auf einem Pfirsichbaum in der Region Hannover.
Zahlreiche Pfirsiche wachsen auf einem Pfirsichbaum in der Region Hannover. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Hubschrauber der indischen Luftwaffe wirft in Guwahati Blüten ab, während Angehörige der Polizei von Assam an einer Parade der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag teilnehmen. Der Unabhängigkeitstag Indiens wird jährlich am 15. August begangen.
Ein Hubschrauber der indischen Luftwaffe wirft in Guwahati Blüten ab, während Angehörige der Polizei von Assam an einer Parade der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag teilnehmen. Der Unabhängigkeitstag Indiens wird jährlich am 15. August begangen. Bild: Anupam Nath/AP/dpa
Ein menschlicher Bediener versucht, mit einem Roboter im 1500-Meter-Lauf bei den World Humanoid Robot Games in Peking Schritt zu halten.
Ein menschlicher Bediener versucht, mit einem Roboter im 1500-Meter-Lauf bei den World Humanoid Robot Games in Peking Schritt zu halten. Bild: Ng Han Guan/AP/dpa
Menschen gehen bei Sonnenuntergang am Ufer des Tegeler Sees in Berlin.
Menschen gehen bei Sonnenuntergang am Ufer des Tegeler Sees in Berlin. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Eine Frau schaut erschöpft, als sie versucht, mit einem Schlauch gegen die Ausbreitung eines Feuers in Santa Baia De Montes in Spanien anzukämpfen.
Eine Frau schaut erschöpft, als sie versucht, mit einem Schlauch gegen die Ausbreitung eines Feuers in Santa Baia De Montes in Spanien anzukämpfen. Bild: Lalo R. Villar/AP/dpa
Ein Blitz scheint in die Bühne des "Reload"-Festivals einzuschlagen
Ein Blitz scheint in die Bühne des "Reload"-Festivals einzuschlagen Bild: Friso Gentsch/dpa
Tonio nimmt an einer Parade kostümierter Hunde anlässlich des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit Boliviens teil.
Tonio nimmt an einer Parade kostümierter Hunde anlässlich des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit Boliviens teil. Bild: Natacha Pisarenko/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 15.08.2025
