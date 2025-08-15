Bilder des Tages vom 15.08.2025

Trump startet die Reise zum Treffen mit Putin Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Block und Delling auf dem langen Weg in den Sitzungssaal Bild: Marcus Brandt/dpa

Im Schwimmbecken vom Sommerbad Wuhlheide ziehen Besucher ihre Bahnen. Mit Höchsttemperaturen von bis zu 37 Grad nähert sich die aktuelle Hitzewelle ihrem Ende. Bild: Jens Kalaene/dpa

Joachim Watzke präsentiert die Zahlen Bild: Bernd Thissen/dpa

Zahlreiche Pfirsiche wachsen auf einem Pfirsichbaum in der Region Hannover. Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Hubschrauber der indischen Luftwaffe wirft in Guwahati Blüten ab, während Angehörige der Polizei von Assam an einer Parade der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag teilnehmen. Der Unabhängigkeitstag Indiens wird jährlich am 15. August begangen. Bild: Anupam Nath/AP/dpa

Ein menschlicher Bediener versucht, mit einem Roboter im 1500-Meter-Lauf bei den World Humanoid Robot Games in Peking Schritt zu halten. Bild: Ng Han Guan/AP/dpa

Menschen gehen bei Sonnenuntergang am Ufer des Tegeler Sees in Berlin. Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Eine Frau schaut erschöpft, als sie versucht, mit einem Schlauch gegen die Ausbreitung eines Feuers in Santa Baia De Montes in Spanien anzukämpfen. Bild: Lalo R. Villar/AP/dpa

Ein Blitz scheint in die Bühne des "Reload"-Festivals einzuschlagen Bild: Friso Gentsch/dpa