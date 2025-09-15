Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Siegerkuss für Stabhochspringer Duplantis nach seinem Weltrekord.
Siegerkuss für Stabhochspringer Duplantis nach seinem Weltrekord. Bild: Michael Kappeler/dpa
Vorbereitungen für Kutschenzug vor Staatsbesuch von US-Präsident Trump.
Vorbereitungen für Kutschenzug vor Staatsbesuch von US-Präsident Trump. Bild: Kin Cheung/AP/dpa
Dunkle Wolken über einer Landstraße in Baden-Württemberg.
Dunkle Wolken über einer Landstraße in Baden-Württemberg. Bild: Marijan Murat/dpa
Ab ins Finale beim Stabhochsprung
Ab ins Finale beim Stabhochsprung Bild: Michael Kappeler/dpa
Ein Hund springt ins Ilsestrandbad in Wasserleben.
Ein Hund springt ins Ilsestrandbad in Wasserleben. Bild: Matthias Bein/dpa
Demonstranten blockieren die Straße, um die einundzwanzigste Etappe des spanischen Radrennens inMadrid zu stören.
Demonstranten blockieren die Straße, um die einundzwanzigste Etappe des spanischen Radrennens inMadrid zu stören. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Dennis Schröder zieht gegen Cedi Osman und Kenan Sipahi aus der Türkei zum Korb.
Dennis Schröder zieht gegen Cedi Osman und Kenan Sipahi aus der Türkei zum Korb. Bild: Matthias Stickel/dpa
Vertriebene Palästinenser fliehen zu Fuß und in Fahrzeugen aus dem nördlichen Gazastreifen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Vertriebene Palästinenser fliehen zu Fuß und in Fahrzeugen aus dem nördlichen Gazastreifen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
James Weaver, Evan Goldberg und Seth Rogen jubeln während der 77th Primetime Emmy Awards im Peacock Theater.
James Weaver, Evan Goldberg und Seth Rogen jubeln während der 77th Primetime Emmy Awards im Peacock Theater. Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 15.09.2025

15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
10:48 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 17.09.2025
 7 Bilder
Daumen hoch bei der Generalaudienz von Papst Leo XIV.
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
16.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 16.09.2025
 10 Bilder
Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in Aktion
