Bilder des Tages vom 15.09.2025

Bilder des Tages
Siegerkuss für Stabhochspringer Duplantis nach seinem Weltrekord. Bild: Michael Kappeler/dpa
Vorbereitungen für Kutschenzug vor Staatsbesuch von US-Präsident Trump. Bild: Kin Cheung/AP/dpa
Dunkle Wolken über einer Landstraße in Baden-Württemberg. Bild: Marijan Murat/dpa
Ab ins Finale beim Stabhochsprung Bild: Michael Kappeler/dpa
Ein Hund springt ins Ilsestrandbad in Wasserleben. Bild: Matthias Bein/dpa
Demonstranten blockieren die Straße, um die einundzwanzigste Etappe des spanischen Radrennens inMadrid zu stören. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Dennis Schröder zieht gegen Cedi Osman und Kenan Sipahi aus der Türkei zum Korb. Bild: Matthias Stickel/dpa
Vertriebene Palästinenser fliehen zu Fuß und in Fahrzeugen aus dem nördlichen Gazastreifen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
James Weaver, Evan Goldberg und Seth Rogen jubeln während der 77th Primetime Emmy Awards im Peacock Theater. Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa
Siegerkuss für Stabhochspringer Duplantis nach seinem Weltrekord. Bild: Michael Kappeler/dpa
Vorbereitungen für Kutschenzug vor Staatsbesuch von US-Präsident Trump. Bild: Kin Cheung/AP/dpa
Dunkle Wolken über einer Landstraße in Baden-Württemberg. Bild: Marijan Murat/dpa
Ab ins Finale beim Stabhochsprung Bild: Michael Kappeler/dpa
Ein Hund springt ins Ilsestrandbad in Wasserleben. Bild: Matthias Bein/dpa
Demonstranten blockieren die Straße, um die einundzwanzigste Etappe des spanischen Radrennens inMadrid zu stören. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Dennis Schröder zieht gegen Cedi Osman und Kenan Sipahi aus der Türkei zum Korb. Bild: Matthias Stickel/dpa
Vertriebene Palästinenser fliehen zu Fuß und in Fahrzeugen aus dem nördlichen Gazastreifen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
James Weaver, Evan Goldberg und Seth Rogen jubeln während der 77th Primetime Emmy Awards im Peacock Theater. Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa