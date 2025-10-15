Bilder des Tages vom 15.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lesefreude auf der Frankfurter Buchmesse
Lesefreude auf der Frankfurter Buchmesse Bild: Arne Dedert/dpa
Maskottchen Seamus während einer Abschiedsparade für ukrainische Soldaten in Ostengland
Maskottchen Seamus während einer Abschiedsparade für ukrainische Soldaten in Ostengland Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Zwei Jahre Haft für Investor Benko
Zwei Jahre Haft für Investor Benko Bild: Barbara Gindl/APA/dpa
Blick aufs Smartphone: Pistorius, Hegseth und Pevkur aufs Handy fokussiert
Blick aufs Smartphone: Pistorius, Hegseth und Pevkur aufs Handy fokussiert Bild: Omar Havana/AP/dpa
Süßer Auftakt: Apfelköniginnen beschenken Kanzler Merz
Süßer Auftakt: Apfelköniginnen beschenken Kanzler Merz Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Handymeer für den Papst: Leo XIV. auf dem Petersplatz empfangen
Handymeer für den Papst: Leo XIV. auf dem Petersplatz empfangen Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa
Von der Leyen zu Besuch in Belgrad: Empfang mit militärischen Ehren
Von der Leyen zu Besuch in Belgrad: Empfang mit militärischen Ehren Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, und Reem Alabali Radovan (SPD), Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sitzen im Airbus A350 der Luftwaffe beim Flug nach Washington zur Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und der Weltbank.
Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, und Reem Alabali Radovan (SPD), Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sitzen im Airbus A350 der Luftwaffe beim Flug nach Washington zur Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und der Weltbank. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Lisa Guth agiert während der Fotoprobe am Theater Bremen für das Theaterstück "Der Zauberer von Öz - Eine Fußballtragödie".
Lisa Guth agiert während der Fotoprobe am Theater Bremen für das Theaterstück "Der Zauberer von Öz - Eine Fußballtragödie". Bild: Sina Schuldt/dpa
Ein Mann passt seine Ladung auf dem Fahrradanhänger an, um den durch heftigen Regenfällen überfluteten Weg entlang zufahren.
Ein Mann passt seine Ladung auf dem Fahrradanhänger an, um den durch heftigen Regenfällen überfluteten Weg entlang zufahren. Bild: Ethan Swope/FR171736 AP/dpa
Eine Schlange von LKWs steht in El Alto an einer Tankstelle, wegen Treibstoffknappheit in Bolivien, an.
Eine Schlange von LKWs steht in El Alto an einer Tankstelle, wegen Treibstoffknappheit in Bolivien, an. Bild: Juan Karita/AP/dpa
Präsident Donald Trump überreicht Witwe Erika Kirk posthum die Freiheitsmedaille des Präsidenten an ihren verstorbenen Ehemann Charlie Kirk im Rosengarten des Weißen Hauses.
Präsident Donald Trump überreicht Witwe Erika Kirk posthum die Freiheitsmedaille des Präsidenten an ihren verstorbenen Ehemann Charlie Kirk im Rosengarten des Weißen Hauses. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Ajay Banga, Präsident der Weltbank, verlässt den Saal, nachdem er auf einer Konferenz während der Jahrestagung von Weltbank und IWF im Hauptsitz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington gesprochen hat.
Ajay Banga, Präsident der Weltbank, verlässt den Saal, nachdem er auf einer Konferenz während der Jahrestagung von Weltbank und IWF im Hauptsitz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington gesprochen hat. Bild: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa
Eine Frau zündet vor dem gerichtsmedizinischen Institut Abu Kabir Kerzen an, in dem die Identifizierung der Leichen durchgeführt wird, die von der Hamas im Gazastreifen festgehalten und getötet wurden.
Eine Frau zündet vor dem gerichtsmedizinischen Institut Abu Kabir Kerzen an, in dem die Identifizierung der Leichen durchgeführt wird, die von der Hamas im Gazastreifen festgehalten und getötet wurden. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Lesefreude auf der Frankfurter Buchmesse
Lesefreude auf der Frankfurter Buchmesse Bild: Arne Dedert/dpa
Maskottchen Seamus während einer Abschiedsparade für ukrainische Soldaten in Ostengland
Maskottchen Seamus während einer Abschiedsparade für ukrainische Soldaten in Ostengland Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Zwei Jahre Haft für Investor Benko
Zwei Jahre Haft für Investor Benko Bild: Barbara Gindl/APA/dpa
Blick aufs Smartphone: Pistorius, Hegseth und Pevkur aufs Handy fokussiert
Blick aufs Smartphone: Pistorius, Hegseth und Pevkur aufs Handy fokussiert Bild: Omar Havana/AP/dpa
Süßer Auftakt: Apfelköniginnen beschenken Kanzler Merz
Süßer Auftakt: Apfelköniginnen beschenken Kanzler Merz Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Handymeer für den Papst: Leo XIV. auf dem Petersplatz empfangen
Handymeer für den Papst: Leo XIV. auf dem Petersplatz empfangen Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa
Von der Leyen zu Besuch in Belgrad: Empfang mit militärischen Ehren
Von der Leyen zu Besuch in Belgrad: Empfang mit militärischen Ehren Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, und Reem Alabali Radovan (SPD), Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sitzen im Airbus A350 der Luftwaffe beim Flug nach Washington zur Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und der Weltbank.
Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, und Reem Alabali Radovan (SPD), Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sitzen im Airbus A350 der Luftwaffe beim Flug nach Washington zur Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und der Weltbank. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Lisa Guth agiert während der Fotoprobe am Theater Bremen für das Theaterstück "Der Zauberer von Öz - Eine Fußballtragödie".
Lisa Guth agiert während der Fotoprobe am Theater Bremen für das Theaterstück "Der Zauberer von Öz - Eine Fußballtragödie". Bild: Sina Schuldt/dpa
Ein Mann passt seine Ladung auf dem Fahrradanhänger an, um den durch heftigen Regenfällen überfluteten Weg entlang zufahren.
Ein Mann passt seine Ladung auf dem Fahrradanhänger an, um den durch heftigen Regenfällen überfluteten Weg entlang zufahren. Bild: Ethan Swope/FR171736 AP/dpa
Eine Schlange von LKWs steht in El Alto an einer Tankstelle, wegen Treibstoffknappheit in Bolivien, an.
Eine Schlange von LKWs steht in El Alto an einer Tankstelle, wegen Treibstoffknappheit in Bolivien, an. Bild: Juan Karita/AP/dpa
Präsident Donald Trump überreicht Witwe Erika Kirk posthum die Freiheitsmedaille des Präsidenten an ihren verstorbenen Ehemann Charlie Kirk im Rosengarten des Weißen Hauses.
Präsident Donald Trump überreicht Witwe Erika Kirk posthum die Freiheitsmedaille des Präsidenten an ihren verstorbenen Ehemann Charlie Kirk im Rosengarten des Weißen Hauses. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Ajay Banga, Präsident der Weltbank, verlässt den Saal, nachdem er auf einer Konferenz während der Jahrestagung von Weltbank und IWF im Hauptsitz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington gesprochen hat.
Ajay Banga, Präsident der Weltbank, verlässt den Saal, nachdem er auf einer Konferenz während der Jahrestagung von Weltbank und IWF im Hauptsitz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington gesprochen hat. Bild: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa
Eine Frau zündet vor dem gerichtsmedizinischen Institut Abu Kabir Kerzen an, in dem die Identifizierung der Leichen durchgeführt wird, die von der Hamas im Gazastreifen festgehalten und getötet wurden.
Eine Frau zündet vor dem gerichtsmedizinischen Institut Abu Kabir Kerzen an, in dem die Identifizierung der Leichen durchgeführt wird, die von der Hamas im Gazastreifen festgehalten und getötet wurden. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 15.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
13.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 13.10.2025
 9 Bilder
Menschen in Israel feiern die Rückkehr der Geiseln.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:30 Uhr
2 min.
Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Jetzt fehlen den deutschen Frauen nur noch zwei Siege bis zum EM-Titel im Tischtennis. Eine Medaille ist Annett Kaufmann und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Schweden nicht mehr zu nehmen.
14:30 Uhr
2 min.
Ermittlungen zum Tod Fabians - Tümpel abgepumpt
Einsatzkräfte haben bei ihren Ermittlungen zum Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow erneut einen Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche in den Blick genommen.
Nach dem Fund des toten achtjährigen Jungen Fabian kehren Ermittler zurück an den Fundort südwestlich von Güstrow. Sie nehmen einen Bereich in den Blick, der zuvor schon im Fokus lag.
14.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 14.10.2025
 10 Bilder
Frankreichs Premierminister Lecornu verlässt nach Kabinettssitzung den Elysee-Palast.
Mehr Artikel