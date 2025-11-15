Bilder des Tages vom 15.11.2025

Bilder des Tages
Deutschlands Nick Woltemade in Aktion gegen Luxemburgs Marvin Martins. Bild: Federico Gambarini/dpa
Ein Bundespolizist kontrolliert einen jungen Mann im Hauptbahnhof Hannover. Die Maßnahmen sind Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes an gewaltbelasteten Bahnhöfen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Alexander Zverev reagiert im Spiel gegen Felix Auger-Aliassime in Turin. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Die schottische Sängerin Shirley Manson von der Band Garbage tritt während des Corona Capital Musikfestivalsin Mexiko-Stadt auf. Bild: Eduardo Verdugo/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump spricht zu Reportern in der Air Force One auf dem Weg zu seinem Anwesen Mar-a-Lago. Bild: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa
Deutschlands Nick Woltemade in Aktion gegen Luxemburgs Marvin Martins. Bild: Federico Gambarini/dpa
Ein Bundespolizist kontrolliert einen jungen Mann im Hauptbahnhof Hannover. Die Maßnahmen sind Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes an gewaltbelasteten Bahnhöfen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Alexander Zverev reagiert im Spiel gegen Felix Auger-Aliassime in Turin. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
Die schottische Sängerin Shirley Manson von der Band Garbage tritt während des Corona Capital Musikfestivalsin Mexiko-Stadt auf. Bild: Eduardo Verdugo/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump spricht zu Reportern in der Air Force One auf dem Weg zu seinem Anwesen Mar-a-Lago. Bild: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa