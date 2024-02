Zur Eröffnung der 74. Berlinale wurde der Film "Small Things Like These" gezeigt. Protagonist Cillian Murphy (r) stellte das Drama mit Produzent und "Oppenheimer"-Kollege Matt Damon (l) vor. Viele Fans standen an Absperrgittern, um sich ein Autogramm zu sichern. Bild: Monika Skolimowska/dpa