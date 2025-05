Bilder des Tages vom 16.05.2025

Israelische Soldaten gehen während einer Militäroperation im Norden des besetzten Westjordanlandes in Stellung. Ein Soldat zielt auf den Fotografen, man sieht die Laserzieleinrichtung leuchten. Die israelische Armee hat während einer Militäroperation in der Stadt Tamun ein Gebäude umstellt und fünf Palästinenser getötet, die sich darin verbarrikadiert hatten. Bild: Nasser Ishtayeh/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa