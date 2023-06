Der Golfer Rory McIlroy aus Nordirland zeigt bei den US Open in Los Angeles sein Können. Foto: Matt York/AP/dpa

Sommerliche Temperaturen in Frankreich locken mit bis zu über 30 Grad Celsius an den Strand, so auch im südwestlich gelegenen Biarritz. Foto: Bob Edme/AP/dpa

Papst Franziskus ist nach einer Bauchoperation und knapp eineinhalb Wochen im Krankenhaus wieder zurück im Vatikan. Der 86-Jährige verließ am Morgen unter dem Applaus vieler Passanten und Gläubigen die Gemelli-Klinik in Rom, wo er zuvor wegen eines drohenden Darmverschlusses operiert worden war. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Rund um den Lava speienden Vulkan Mayon auf den Philippinen haben die Behörden mittlerweile mehr als 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Anwohner seien in mehr als zwei Dutzend Evakuierungszentren untergebracht worden, teilte der Katastrophenschutz mit. Foto: Aaron Favila/AP/dpa

Das traditionelle Nato-Manöver "Baltops" in der Ostsee geht am Morgen in Kiel zu Ende. Schwerpunkt der am 4. Juni gestarteten Übung ist die Sicherung der freien Seewege in der Ostsee, wie die Marine berichtete. Im Vordergrund die deutsche Korvette "Erfurt". Foto: Jonas Walzberg/dpa