Bilder des Tages vom 16.07.2023

Auf der 15. Etappe der Tour de France geht es für die Sportler heute von Les Gets nach Saint-Gervais-les-Bains. Auf der 179 Kilometer langen Strecke werden sie von begeisterten Radsport-Fans vom Seitenrand unterstützt. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Neben harmlosen Quallen trüben besonders Feuerquallen die Badefreude an der Lübecker Bucht an der Ostsee. Foto: Thomas Müller/dpa

Die Ruhe nach dem Sturm: In Oberschwaben steht der Mohn nach einer Gewitternacht in voller Blüte. Foto: Thomas Warnack/dpa

Na wer guckt denn da? Der Turmfalkennachwuchs im sächsischen Oberglaucha soll schon in wenigen Tagen ausfliegen. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Ein Hauch Provence in der Uckermark - die polnischen Landwirte Joanna und Karol Olszewski bauen in Grimme bei Brüssow Lavendel an. Foto: Patrick Pleul/dpa