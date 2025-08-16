Bilder des Tages vom 16.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Menschen reagieren bei der Bekämpfung eines Waldbrandes in Veiga das Meas im Nordwesten Spaniens.
Menschen reagieren bei der Bekämpfung eines Waldbrandes in Veiga das Meas im Nordwesten Spaniens. Bild: Lalo R. Villar/AP/dpa
Der Illertissener Torwart Michel Wittek hält den entscheidenden Elfmeter im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg.
Der Illertissener Torwart Michel Wittek hält den entscheidenden Elfmeter im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Bild: Jan-Philipp Strobel/dpa
Moritz Jenz (4.v.l.,VfL Wolfsburg) jubelt mit Teamkollegen über sein Tor zum 0:1 im DFB-Pokalspiel gegen den SC Hemelingen. Wolfsburg gewann die Partie mit 9:0.
Moritz Jenz (4.v.l.,VfL Wolfsburg) jubelt mit Teamkollegen über sein Tor zum 0:1 im DFB-Pokalspiel gegen den SC Hemelingen. Wolfsburg gewann die Partie mit 9:0. Bild: Carmen Jaspersen/dpa
Schick herausgeputzt: "Teilnehmerin" am Charity-Entenrennen auf dem Maschsee in Hannover.
Schick herausgeputzt: "Teilnehmerin" am Charity-Entenrennen auf dem Maschsee in Hannover. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Leon Max Paul Konrad (L) aus Deutschland kämpft mit Fabrizio Massa aus Italien im Kanupolo-Finale der Männer zwischen Deutschland und Italien bei den World Games 2025 in Chengdu. Deutschland gewann Gold.
Leon Max Paul Konrad (L) aus Deutschland kämpft mit Fabrizio Massa aus Italien im Kanupolo-Finale der Männer zwischen Deutschland und Italien bei den World Games 2025 in Chengdu. Deutschland gewann Gold. Bild: Li Jianan/XinHua/dpa
Christopher Street Day in Lübeck
Christopher Street Day in Lübeck Bild: Markus Scholz/dpa
Nürnberger Bratwurstkönigin auf dem Thüringer Bratwurstgipfel in Mühlhausen
Nürnberger Bratwurstkönigin auf dem Thüringer Bratwurstgipfel in Mühlhausen Bild: Bodo Schackow/dpa
25 Jahre Preßnitztalbahn: Dampflok-Jubiläum im Erzgebirge
25 Jahre Preßnitztalbahn: Dampflok-Jubiläum im Erzgebirge Bild: Sebastian Willnow/dpa
Lichterzauber in Versailles: Pyroshow eröffnet Feuerwerksnacht
Lichterzauber in Versailles: Pyroshow eröffnet Feuerwerksnacht Bild: Aurelien Morissard/AP/dpa
„Handshake in Alaska: Trump und Putin treffen sich in Alaska
„Handshake in Alaska: Trump und Putin treffen sich in Alaska Bild: Jae C. Hong/AP/dpa
Vulkan-Show begeistert Besucher in Wörlitz
Vulkan-Show begeistert Besucher in Wörlitz Bild: Sebastian Willnow/dpa
Heimatschutz patrouilliert mitten in Washington
Heimatschutz patrouilliert mitten in Washington Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 16.08.2025

