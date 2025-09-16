Bilder des Tages vom 16.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in Aktion
Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in Aktion Bild: Sven Hoppe/dpa
Haushaltswoche im Bundestag: Klingbeil und Merz im Gespräch
Haushaltswoche im Bundestag: Klingbeil und Merz im Gespräch Bild: Britta Pedersen/dpa
Leichtathletik: Weltmeisterschaft- Japaner Shunsuke Izumiya stürzt im Halbfinale des 110-Meter-Hürdenlaufs der Männer
Leichtathletik: Weltmeisterschaft- Japaner Shunsuke Izumiya stürzt im Halbfinale des 110-Meter-Hürdenlaufs der Männer Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Angeklagter bekommt Lebenslang nach tödlichem Angriff auf Polizisten in Mannheim
Angeklagter bekommt Lebenslang nach tödlichem Angriff auf Polizisten in Mannheim Bild: Marijan Murat/dpa
Flucht aus dem Norden Gazas nach Ankündigung neuer Israel-Offensive
Flucht aus dem Norden Gazas nach Ankündigung neuer Israel-Offensive Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Israelisches gepanzertes Fahrzeug an Gaza-Grenze unterwegs
Israelisches gepanzertes Fahrzeug an Gaza-Grenze unterwegs Bild: Leo Correa/AP/dpa
Ein Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump.
Ein Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump. Bild: Kin Cheung/AP/dpa
Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal.
Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal. Bild: Katrin Requadt/dpa
Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden.
Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden. Bild: Leo Correa/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel "Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis" im Oval Office des Weißen Hauses.
US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel "Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis" im Oval Office des Weißen Hauses. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in Aktion
Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in Aktion Bild: Sven Hoppe/dpa
Haushaltswoche im Bundestag: Klingbeil und Merz im Gespräch
Haushaltswoche im Bundestag: Klingbeil und Merz im Gespräch Bild: Britta Pedersen/dpa
Leichtathletik: Weltmeisterschaft- Japaner Shunsuke Izumiya stürzt im Halbfinale des 110-Meter-Hürdenlaufs der Männer
Leichtathletik: Weltmeisterschaft- Japaner Shunsuke Izumiya stürzt im Halbfinale des 110-Meter-Hürdenlaufs der Männer Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Angeklagter bekommt Lebenslang nach tödlichem Angriff auf Polizisten in Mannheim
Angeklagter bekommt Lebenslang nach tödlichem Angriff auf Polizisten in Mannheim Bild: Marijan Murat/dpa
Flucht aus dem Norden Gazas nach Ankündigung neuer Israel-Offensive
Flucht aus dem Norden Gazas nach Ankündigung neuer Israel-Offensive Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Israelisches gepanzertes Fahrzeug an Gaza-Grenze unterwegs
Israelisches gepanzertes Fahrzeug an Gaza-Grenze unterwegs Bild: Leo Correa/AP/dpa
Ein Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump.
Ein Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump. Bild: Kin Cheung/AP/dpa
Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal.
Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal. Bild: Katrin Requadt/dpa
Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden.
Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden. Bild: Leo Correa/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel "Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis" im Oval Office des Weißen Hauses.
US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel "Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis" im Oval Office des Weißen Hauses. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 16.09.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
18.09.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 4 Bilder
Vertriebene Palästinenser fliehen aus Gaza und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 17.09.2025
 10 Bilder
US-Präsident Donald Trump inspiziert die Ehrengarde während der feierlichen Begrüßung auf Schloss Windsor.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel