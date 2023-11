Bilder des Tages vom 16.11.2023

Einschussloch in einer des Fontaine-Krankenhauses in Haiti. Eine schwer bewaffnete Bande hatte die Klinik umzingelt und Frauen, Kinder und Neugeborene darin eingeschlossen, bis die Polizei sie befreite. Bild: Odelyn Joseph/AP/dpa

Die Löwin "Indi" hat Grund zum Feiern. Mit ihren neugeborenen Welpen kuschelt sie in der Wurfhöhle des Schweriner Zoos. Bild: -/Zoologischer Garten Schwerin/dpa

Eingefärbte Geldscheine in einer Geldkassette werden in Worms während eines Pressetermins über Maßnahmen gegen Geldautomatensprengungen gezeigt. Bild: Sascha Lotz/dpa

Körper und Reifen im Einklang: Dunja Kuhn bewegt in Dresden bei einem Weltrekordversuch 84 Hula-Hoop-Reifen. Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Training ist wichtig: Die deutsche Skifahrerin Kira Weidle ist auf der neuen Piste "Gran Becca" in Italien unterwegs. Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Sturm und Regen an der Ostseeküste bei Warnemünde. Bild: Jens Büttner/dpa

Ein Mann steht mit dem Smartphone vor einem Fahrplan der Deutschen Bahn in Köln. Bild: Oliver Berg/dpa

Franz Wagner von den Orlando Magic verteidigt gegen Alex Caruso (l.) von den Chicago Bulls. Am Ende holen die Magic dennoch einen knappen Sieg in Chicago. Bild: Charles Rex Arbogast/AP

In Brasilien manifestiert sich die Klimakrise derzeit mit schweren Folgen. Das Land leidet unter einer heftigen Hitzewelle und Trockenheit. Bild: Andre Penner/AP

Ein Reisender schläft an einem leeren Gleis am Münchner Hauptbahnhof. Bild: Lukas Barth/dpa

Weite Teile Brasiliens leiden unter einer heftigen Hitzewelle. Ein Mann sucht Erfrischung an einem Brunnen im Park Madureira in Rio de Janeiro. In der Millionenmetropole stieg die gefühlte Temperatur auf über 58 Grad. Bild: Bruna Prado/AP/dpa