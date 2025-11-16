Bilder des Tages vom 16.11.2025

Bilder des Tages
Eine Frau geht zwischen den Bäumen einer Christbaum-Plantage in Rudendorf entlang. Bild: Pia Bayer/dpa
Möwen fliegen neben dem Santa Monica Pier nach heftigen Regenfällen in Kalifornien. Bild: Ethan Swope/AP/dpa
Der Rapper Haftbefehl tritt im La Louve in Gießen auf. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Demonstranten stürmen gegen die Polizei an während eines Marsches von Jugendlichen gegen die Regierung in Mexiko-Stadt. Bild: Marco Ugarte/AP/dpa
