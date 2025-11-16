Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Frau geht zwischen den Bäumen einer Christbaum-Plantage in Rudendorf entlang.
Eine Frau geht zwischen den Bäumen einer Christbaum-Plantage in Rudendorf entlang. Bild: Pia Bayer/dpa
Möwen fliegen neben dem Santa Monica Pier nach heftigen Regenfällen in Kalifornien.
Möwen fliegen neben dem Santa Monica Pier nach heftigen Regenfällen in Kalifornien. Bild: Ethan Swope/AP/dpa
Der Rapper Haftbefehl tritt im La Louve in Gießen auf.
Der Rapper Haftbefehl tritt im La Louve in Gießen auf. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Demonstranten stürmen gegen die Polizei an während eines Marsches von Jugendlichen gegen die Regierung in Mexiko-Stadt.
Demonstranten stürmen gegen die Polizei an während eines Marsches von Jugendlichen gegen die Regierung in Mexiko-Stadt. Bild: Marco Ugarte/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 16.11.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
15.11.2025
6 min.
Der nette Mann live in Leipzig: Warum wir den Grafen und sein Unheilig-Comeback vielleicht noch brauchen werden
 7 Bilder
Der Graf beim Tourneeauftakt der Band Unheilig im Haus Auensee Leipzig.
Deutschlands größte Dunkelschlager-Band ist nach zehn Jahren Pause zurück auf den großen Bühnen, ein Album kommt im März 2026. Was macht Unheilig so anders als andere?
Tim Hofmann
07:00 Uhr
1 min.
Chemnitzer Professor zum fünften Mal unter den meistzitierten der Welt
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt forscht und lehrt seit 2022 an der TU Chemnitz.
Die TU Chemnitz stellt erneut einen der einflussreichsten Forscher der Welt. Das ergab ein aktuelles Ranking.
Erik Anke
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
14.11.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 14.11.2025
 12 Bilder
Die Bundespolizei kontrolliert am Hauptbahnhof in Hamburg.
07:00 Uhr
6 min.
Beton, Kameras, Verbote: Wie sicher sind Weihnachtsmärkte?
Die deutschen Weihnachtsmärkte werden wie hier in Erfurt mit Pollern und anderen Sperren gesichert.
Betonblöcke, Messerverbote und Videokameras: Die deutschen Weihnachtsmärkte rüsten nach Anschlägen in früheren Jahren massiv auf. Doch der Schutz ist teuer. Und die Besucher sorgen sich trotzdem.
Andreas Rabenstein, Christian Thiele und Simon Kremer, dpa
16.11.2025
3 min.
Rapper Haftbefehl legt Blitzauftritt in Gießen hin
Haftbefehl steht nach Erscheinen seiner Netflix-Doku wieder auf der Bühne.
Erst gestern spielte Haftbefehl sein erstes Konzert nach Erscheinen seiner erfolgreichen Netflix-Doku. Einen Tag später legt er direkt nach. Viel Zeit schenkt der Rapper seinen Fans aber nicht.
