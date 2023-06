Bilder des Tages vom 17.06.2023

In Israel sind erneut Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die umstrittene Justizreform der Regierung zu protestieren. In Tel Aviv (Bild) waren es laut Medienberichten 100.000 Demonstrierende. Foto: Ariel Schalit/AP

Klimaaktivisten haben im Hafen von Rostock-Warnemünde ein Kreuzfahrtschiff vorübergehend vom Auslaufen abgehalten. Sie kritisierten den Kreuzfahrttourismus als klimaschädlich. Foto: Frank Hormann/dpa

Radprofis fahren bei der Tour de Suisse an Fans vorbei, die an den am Vortag nach einem Sturz verstorbenen Schweizer Fahrer Gino Mäder erinnern. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Ein junger Mann erfrischt sich im Münchener Eisbach. In vielen Teilen Deutschlands ist es sommerlich warm, so auch in der bayerischen Landeshauptstadt. Foto: Peter Kneffel/dpa

Alles ist für den Start der Segelwettbewerbe bei der Kieler Woche vorbereitet, nur eines fehlt: der Wind. Die Crews mussten deshalb zurück in den Hafen paddeln. Foto: Sascha Klahn/dpa

Das war knapp: Fast wäre das Schweizer Bergdorf Brienz-Brinzauls am Freitag unter herabstürzenden Felsmassen begraben wurden. Seitdem ist es wieder ruhig. Das Dorf im Kanton Graubünden wurde aus Sorge vor dem Felssturz bereits am 12. Mai evakuiert. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Einen ganz besonderen Geburtsgruß an König Charles III. liefern diese Eurofighter: Sie bilden ein "CR" (das offizielle Monogramm) als Höhepunkt der "Trooping the Colour"-Parade in London. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Ein Gänsesäger-Weibchen schwimmt mit ihren Küken auf dem Eisbach im Englischen Garten. Der Gänsesäger ist der größte Vertreter der Gattung der Säger aus der Familie der Entenvögel. Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Spanier Marc Marquez fährt beim Training zum Grand Prix von Deutschland auf den Sachsenring. Foto: Jan Woitas/dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die hessische SPD auf einen intensiven Wahlkampf eingeschworen. "Machen wir uns auf den Weg heute mit einem wunderbaren Programm", rief Hessens SPD-Chefin bei einem Landesparteitag in Hanau, bei dem sie knapp vier Monate vor der Landtagswahl zur Spitzenkandidatin gewählt wurde. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mit der großen Eröffnungsfeier am Samstagabend starten die Special Olympics World Games in Berlin. Am Vormittag wurden die Fackelläuferinnen und -läufer des Law Enforcement Torch Run (LETR) am Brandenburger Tor begrüßt. Foto: Soeren Stache/dpa

Sechs Wochen nach der Krönung von König Charles III. erlebt London die nächste große Militärparade. Etwa 1400 Soldaten sowie 200 Pferde marschieren heute zur Parade "Trooping the Colour" auf. Es handelt sich um die traditionelle Geburtstagsparade für den britischen Monarchen. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Ein Kormoran sitzt auf der Hohenzollernbrücke in Köln in der Morgensonne. Foto: Henning Kaiser/dpa

Konfettiregen in orange, weinende Verantwortliche, aufs Parkett stürmende Fans: Ratiopharm Ulm hat seinen sensationellen Playoff-Lauf mit dem ersten deutschen Bundesliga-Meistertitel gekrönt und die Stadt in den (sportlichen) Ausnahmezustand versetzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Glaziologen begutachten den schmelzenden Rhonegletscher in den Zentralalpen der Schweiz. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa