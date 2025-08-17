Bilder des Tages vom 17.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Feuerwerk zum Abschluss des Stadtfest Dresden erhellt hinter der Glaskuppel der Hochschule für Bildende Künste mit dem Posaunenengel Fama den Nachthimmel
Ein Feuerwerk zum Abschluss des Stadtfest Dresden erhellt hinter der Glaskuppel der Hochschule für Bildende Künste mit dem Posaunenengel Fama den Nachthimmel Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die niederländischen Hockey-Damen feiern den Titelgewinn bei der Europameisterschaft, Pien Sanders hält Pokal in den Händen.
Die niederländischen Hockey-Damen feiern den Titelgewinn bei der Europameisterschaft, Pien Sanders hält Pokal in den Händen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Der F50-Katamaran des deutschen Teams  führt das Feld nach dem Start des dritten Rennens auf der Ostsee vor Rügen an
Der F50-Katamaran des deutschen Teams  führt das Feld nach dem Start des dritten Rennens auf der Ostsee vor Rügen an Bild: Jens Büttner/dpa
Seite an Seite: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im EU-Hauptquartier.
Seite an Seite: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im EU-Hauptquartier. Bild: Uncredited/AP/dpa
Beim 89. Duhner Wattrennen auf dem Meeresboden vor Cuxhaven fährt ein Teilnehmer durchs Watt.
Beim 89. Duhner Wattrennen auf dem Meeresboden vor Cuxhaven fährt ein Teilnehmer durchs Watt. Bild: Kai Moorschlatt/dpa
SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei Sommerwetter
SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei Sommerwetter Bild: Jens Büttner/dpa
Protest in Israel: Demonstranten blockieren Straße für Freilassung der Geiseln
Protest in Israel: Demonstranten blockieren Straße für Freilassung der Geiseln Bild: Maya Levin/AP/dpa
Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens Unabhängigkeitsfeier
Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens Unabhängigkeitsfeier Bild: Achmad Ibrahim/AP/dpa
Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in Barcelona
Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in Barcelona Bild: Jordi Boixareu/ZUMA Press Wire/dpa
Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im Kreml
Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im Kreml Bild: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in Cualedro
Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in Cualedro Bild: Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/dpa
Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus Washington
Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus Washington Bild: Natascha Tahabsem/ZUMA Press Wire/dpa
Ein Feuerwerk zum Abschluss des Stadtfest Dresden erhellt hinter der Glaskuppel der Hochschule für Bildende Künste mit dem Posaunenengel Fama den Nachthimmel
Ein Feuerwerk zum Abschluss des Stadtfest Dresden erhellt hinter der Glaskuppel der Hochschule für Bildende Künste mit dem Posaunenengel Fama den Nachthimmel Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die niederländischen Hockey-Damen feiern den Titelgewinn bei der Europameisterschaft, Pien Sanders hält Pokal in den Händen.
Die niederländischen Hockey-Damen feiern den Titelgewinn bei der Europameisterschaft, Pien Sanders hält Pokal in den Händen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Der F50-Katamaran des deutschen Teams  führt das Feld nach dem Start des dritten Rennens auf der Ostsee vor Rügen an
Der F50-Katamaran des deutschen Teams  führt das Feld nach dem Start des dritten Rennens auf der Ostsee vor Rügen an Bild: Jens Büttner/dpa
Seite an Seite: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im EU-Hauptquartier.
Seite an Seite: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, geht mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor einem Treffen im EU-Hauptquartier. Bild: Uncredited/AP/dpa
Beim 89. Duhner Wattrennen auf dem Meeresboden vor Cuxhaven fährt ein Teilnehmer durchs Watt.
Beim 89. Duhner Wattrennen auf dem Meeresboden vor Cuxhaven fährt ein Teilnehmer durchs Watt. Bild: Kai Moorschlatt/dpa
SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei Sommerwetter
SailGP auf der Ostsee: Zuschauer beobachten Segelvorbereitungen bei Sommerwetter Bild: Jens Büttner/dpa
Protest in Israel: Demonstranten blockieren Straße für Freilassung der Geiseln
Protest in Israel: Demonstranten blockieren Straße für Freilassung der Geiseln Bild: Maya Levin/AP/dpa
Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens Unabhängigkeitsfeier
Taube landet auf Soldatenhut bei Indonesiens Unabhängigkeitsfeier Bild: Achmad Ibrahim/AP/dpa
Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in Barcelona
Höllenschwein sorgt für Funkenregen beim Correfoc in Barcelona Bild: Jordi Boixareu/ZUMA Press Wire/dpa
Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im Kreml
Nach Alaska-Treffen: Putin zieht Bilanz im Kreml Bild: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in Cualedro
Waldbrände in Spanien - Bewohnerin kämpft gegen Flammen in Cualedro Bild: Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/dpa
Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus Washington
Demonstranten fordern Abzug von Bundesbeamten aus Washington Bild: Natascha Tahabsem/ZUMA Press Wire/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 17.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
18.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 18.08.2025
 11 Bilder
Monica Crowley (l), Protokollchefin des Weißen Hauses, begrüßt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei seiner Ankunft zu einem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus.
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbau: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
10:34 Uhr
2 min.
Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen
Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)
Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen hin. Dennoch schreitet Israel mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran.
09:46 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 20.08.2025
 5 Bilder
Ein Mann ist vor den Flammen eines Brandes im spanischen Quiroga zu sehen. In Galicien gibt es derzeit gleich mehrere Brände, bei denen bisher zehntausende Hektar an Wald- und Vegetationsfläche verbrannt sind.
Mehr Artikel