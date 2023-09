Der Nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat nach seinem Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin seine Rückreise angetreten. Mit dem gepanzerten Zug geht es zurück in das fast 700 Kilometer Luftlinie entfernte Pjöngjang. Bild: ---/Government of Primorsky Krai Region/AP/dpa

Ein Delfin zieht mit seinen Sprüngen in der Trave in Schleswig-Holstein die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Seit Monaten werden immer wieder Delfine in den Gewässern der Region gesichtet. Bild: Jonas Walzberg/dpa

Die Unesco hat die antike Stadt Jericho im von Israel besetzten Westjordanland zum Weltkulturerbe erklärt. Israel war nach der Aufnahme Palästinas in die Unesco aus der Organisation ausgetreten und kritisiert die Entscheidung. Bild: Mahmoud Illean/AP/dpa

Tausende Migranten kamen in den vergangenen Tagen auf Lampedusa an. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sondieren die Lage auf der Insel zwischen Sizilien und Nordafrika. Bild: Cecilia Fabiano/LaPresse/AP/dpa

In Bangladesch nimmt die Zahl an Dengue-Fällen zu. Deswegen werden in den Straßen Pestizide versprüht, um Moskitos abzutöten. So soll die Ausbreitung des Dengue-Fiebers verhindert werden. Bild: Md Akbar Ali/ZUMA Press Wire/dpa

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Polen den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Das Team schlug Kolumbien mit 3:1. Bild: Grzegorz Michalowski/PAP/dpa

Sechs Säulen: Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor in Berlin mit oranger Farbe angesprüht. Es habe Festnahmen gegeben, sagt die Polizei. Bild: Paul Zinken/dpa

Das Oktoberfest hat kaum begonnen - da gibt es einen Zwischenfall an einer Achterbahn. Ein Waggon rollt zurück. Neun Menschen erleiden leichte Blessuren. Bild: Sven Hoppe/dpa

Für den Laien eher unscheinbar, lösen die mittelalterlichen Giebelmalereien an der Frankfurter Friedenskirche Begeisterung aus. Jahrhundertelang waren sie verborgen, nun werden sie erforscht und restauriert. Bild: Patrick Pleul/dpa

Diese Luftaufnahme zeigt ein von den Überschwemmungen in Libyen betroffenes Gebiet in Derna. Nach Angaben des UN-Nothilfebüros kamen allein in der stark zerstörten Hafenstadt rund 11.300 Menschen ums Leben. Bild: Hamza Turkia/XinHua/dpa

Dramatischer Sonnenaufgang: In Baden-Würrtemberg färbt die aufgehende Sonne den Himmel rot. In Baden-Württemberg soll es heute erneut richtig warm werden. Bild: Thomas Warnack/dpa

Flammen lodern entlang eines Highways in Kanada. Bild: Bill Braden/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

Mexikanische Streitkräfte warten auf den Beginn der Parade zum Unabhängigkeitstag. Bild: Fernando Llano/AP/dpa