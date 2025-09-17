Bilder des Tages vom 17.09.2025

US-Präsident Donald Trump inspiziert die Ehrengarde während der feierlichen Begrüßung auf Schloss Windsor. Bild: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Mit schwerer Technik wird auf einem Teilstück der Bahnstrecke Hamburg-Berlin die vor Jahrzehnten eingebaute feste Fahrbahn aus Beton abgebaut. Bild: Jens Büttner/dpa

Leichtathletik: Weltmeisterschaft, 3000m Hindernislauf, Frauen, Finale. Gesa Felicitas Krause aus Deutschland stürzt im Wassergraben. Bild: Michael Kappeler/dpa

Brunftschrei im Wildparadies Tripsdrill: Hirsch macht auf sich aufmerksam Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Daumen hoch bei der Generalaudienz von Papst Leo XIV. Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa

US-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss Windsor Bild: Alberto Pezzali/AP/dpa

Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag - Weidel und Kanzler Merz Bild: Kay Nietfeld/dpa

Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs. Bild: Jens Büttner/dpa

Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin. Bild: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa