Bilder des Tages vom 17.09.2025

US-Präsident Donald Trump inspiziert die Ehrengarde während der feierlichen Begrüßung auf Schloss Windsor.
US-Präsident Donald Trump inspiziert die Ehrengarde während der feierlichen Begrüßung auf Schloss Windsor. Bild: Jonathan Brady/PA Wire/dpa
Mit schwerer Technik wird auf einem Teilstück der Bahnstrecke Hamburg-Berlin die vor Jahrzehnten eingebaute feste Fahrbahn aus Beton abgebaut.
Mit schwerer Technik wird auf einem Teilstück der Bahnstrecke Hamburg-Berlin die vor Jahrzehnten eingebaute feste Fahrbahn aus Beton abgebaut. Bild: Jens Büttner/dpa
Leichtathletik: Weltmeisterschaft, 3000m Hindernislauf, Frauen, Finale. Gesa Felicitas Krause aus Deutschland stürzt im Wassergraben.
Leichtathletik: Weltmeisterschaft, 3000m Hindernislauf, Frauen, Finale. Gesa Felicitas Krause aus Deutschland stürzt im Wassergraben. Bild: Michael Kappeler/dpa
Brunftschrei im Wildparadies Tripsdrill: Hirsch macht auf sich aufmerksam
Brunftschrei im Wildparadies Tripsdrill: Hirsch macht auf sich aufmerksam Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Daumen hoch bei der Generalaudienz von Papst Leo XIV.
Daumen hoch bei der Generalaudienz von Papst Leo XIV. Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa
US-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss Windsor
US-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss Windsor Bild: Alberto Pezzali/AP/dpa
Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag - Weidel und Kanzler Merz
Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag - Weidel und Kanzler Merz Bild: Kay Nietfeld/dpa
Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs.
Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs. Bild: Jens Büttner/dpa
Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin.
Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin. Bild: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden.
Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 17.09.2025

