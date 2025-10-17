Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Exoskelett für Astronautentraining
Exoskelett für Astronautentraining Bild: Sina Schuldt/dpa
Gänsekreis
Gänsekreis Bild: Robert Michael/dpa
Die letzte Print-Ausgabe:
Die letzte Print-Ausgabe: Bild: Soeren Stache/dpa
Sonnenaufgang an der Ostsee
Sonnenaufgang an der Ostsee Bild: Frank Molter/dpa
„No Kings“: Während in den USA am 18. Oktober 2025 Proteste gegen die Trump-Administration stattfinden, bleibt das Weiße Haus hinter einem Zaun gesichert.
„No Kings“: Während in den USA am 18. Oktober 2025 Proteste gegen die Trump-Administration stattfinden, bleibt das Weiße Haus hinter einem Zaun gesichert. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Mit Blick auf die angespannte Lage mit den USA lässt Venezuela Zivilisten für Milizeinheiten vereidigen.
Mit Blick auf die angespannte Lage mit den USA lässt Venezuela Zivilisten für Milizeinheiten vereidigen. Bild: Jesus Vargas/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 17.10.2025
16.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 16.10.2025
 11 Bilder
Auch unter Tage ist jetzt Gruselzeit: Im Besucherbergwerk Röhrigschacht Wettelrode werden Geister-Figuren für Halloween installiert.
16:22 Uhr
5 min.
Polen: Auslieferung eines Nord-Stream-Verdächtigen abgelehnt
Ein von Deutschland per Haftbefehl gesuchter Verdächtiger wird von Polen nicht ausgeliefert. (Archivbild)
2022 wurden die Gas-Pipelines in der Ostsee schwer beschädigt. Seit Ende September sitzt ein mutmaßlicher Beteiligter in Polen in U-Haft. Zum Prozess in Deutschland kommt es vorerst nicht.
Alexander Welscher, dpa
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
15.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 15.10.2025
 14 Bilder
Lesefreude auf der Frankfurter Buchmesse
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel