Bilder des Tages vom 17.10.2025

Bilder des Tages
Exoskelett für Astronautentraining Bild: Sina Schuldt/dpa
Gänsekreis Bild: Robert Michael/dpa
Die letzte Print-Ausgabe: Bild: Soeren Stache/dpa
Sonnenaufgang an der Ostsee Bild: Frank Molter/dpa
„No Kings“: Während in den USA am 18. Oktober 2025 Proteste gegen die Trump-Administration stattfinden, bleibt das Weiße Haus hinter einem Zaun gesichert. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Mit Blick auf die angespannte Lage mit den USA lässt Venezuela Zivilisten für Milizeinheiten vereidigen. Bild: Jesus Vargas/dpa
