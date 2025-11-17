Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Milbe (unten) klettert zwischen Regentropfen an einem Kleeblatt an einem Hang im ländlichen Südwesten Oregons.
Eine Milbe (unten) klettert zwischen Regentropfen an einem Kleeblatt an einem Hang im ländlichen Südwesten Oregons. Bild: Robin Loznak/ZUMA Press Wire/dpa
Die Avenue Champs Elysee strahlt zur Weihnachtszeit im Lichterglanz.
Die Avenue Champs Elysee strahlt zur Weihnachtszeit im Lichterglanz. Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Tom Cruise, Gewinner eines Ehrenpreises, posiert auf der Bühne.
Tom Cruise, Gewinner eines Ehrenpreises, posiert auf der Bühne. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Jan Polak (r) und Martin Ondracek betrachten einen Flamingo-Marschflugkörper.
Jan Polak (r) und Martin Ondracek betrachten einen Flamingo-Marschflugkörper. Bild: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Eine Milbe (unten) klettert zwischen Regentropfen an einem Kleeblatt an einem Hang im ländlichen Südwesten Oregons.
Eine Milbe (unten) klettert zwischen Regentropfen an einem Kleeblatt an einem Hang im ländlichen Südwesten Oregons. Bild: Robin Loznak/ZUMA Press Wire/dpa
Die Avenue Champs Elysee strahlt zur Weihnachtszeit im Lichterglanz.
Die Avenue Champs Elysee strahlt zur Weihnachtszeit im Lichterglanz. Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Tom Cruise, Gewinner eines Ehrenpreises, posiert auf der Bühne.
Tom Cruise, Gewinner eines Ehrenpreises, posiert auf der Bühne. Bild: Chris Pizzello/Invision/dpa
Jan Polak (r) und Martin Ondracek betrachten einen Flamingo-Marschflugkörper.
Jan Polak (r) und Martin Ondracek betrachten einen Flamingo-Marschflugkörper. Bild: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 17.11.2025
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Augenzeugen filmten den Absturz.
Am Sonntagabend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
15.11.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 15.11.2025
 10 Bilder
UN-Klimakonferenz COP30
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
07:55 Uhr
4 min.
Tom Cruise und Dolly Parton mit Ehren-Oscars gekürt
Tom Cruise freut sich über seine erste Oscar-Trophäe.
Viermal war Tom Cruise für einen Oscar nominiert, aber immer ging er leer aus. Nun kann sich der Star über einen Ehren-Oscar freuen. Viele Stars kamen zu den Governors Awards, nur eine Ikone fehlte.
08:00 Uhr
2 min.
Feldsalat nicht unter fließendem Wasser abspülen
Die zarten, grünen Blättchen des Feldsalats sind empfindlich und sollten daher möglichst frisch auf den Teller kommen.
Wer es beim Essen regional mag, kommt im Winter nicht am Feldsalat vorbei. Je nach Gegend kennt man ihn auch als Rapunzel, Nüssli, Mausohr, Acker- oder Vogerlsalat. Tipps für die Zubereitung.
16.11.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 16.11.2025
 12 Bilder
Strandsport auf Mallorca
Mehr Artikel