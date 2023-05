Bilder des Tages vom 18.05.2023

2000 Jahre alte Geoglyphen nahe der Panamericana in Peru: Die Nazca-Linien bilden 370 Figuren, die nur von der Luft aus zu erkennen sind. Sie wurden 1994 von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Foto: Martin Mejia/AP

Absolventinnen und Absolventen der United States Coast Guard Academy - der Akademie der US-Küstenwache - werfen während der Abschlusszeremonie in Connecticut ihre Mützen in die Höhe. Foto: Dana Jensen/The Day via AP/dpa