Voll in der Rolle: Als Meereskreaturen verkleidet haben Tausende Menschen im Stadtteil Coney Island im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn die alljährliche Meerjungfrauen-Parade gefeiert. Foto: Andres Kudacki/AP/dpa

Gene Simmons, Sänger und Bassist der US-amerikanischen Band Kiss, zeigt auf dem Münchner Königsplatz seine legendäre Zunge. Im Rahmen ihrer Abschieds-Welttournee "End Of The Road" spielt die Band insgesamt vier Konzerte in Deutschland. Foto: Sven Hoppe/dpa