Bilder des Tages vom 18.08.2025

Monica Crowley (l), Protokollchefin des Weißen Hauses, begrüßt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei seiner Ankunft zu einem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus.
Monica Crowley (l), Protokollchefin des Weißen Hauses, begrüßt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei seiner Ankunft zu einem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Wolodymyr Selenskyj (l), Präsident der Ukraine, wird von Keith Kellogg, Sondergesandter des US-Präsidenten für die Ukraine, vor einem Treffen mit ihm begrüßt. Selenskyj nimmt an einem Spitzentreffen mit US-Präsident Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus teil.
Wolodymyr Selenskyj (l), Präsident der Ukraine, wird von Keith Kellogg, Sondergesandter des US-Präsidenten für die Ukraine, vor einem Treffen mit ihm begrüßt. Selenskyj nimmt an einem Spitzentreffen mit US-Präsident Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus teil. Bild: -/Ukrainian Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa
Menschen fahren bei starkem Regen in Mumbai mit Motorrädern durch eine überschwemmte Straße.
Menschen fahren bei starkem Regen in Mumbai mit Motorrädern durch eine überschwemmte Straße. Bild: Rajanish Kakade/AP/dpa
Dieses Drohnenfoto zeigt den den Chinesen He Jinyi bei der "Slackline-König"-Meisterschaft 2025 im malerischen Ort Huangshizhai im Zhangjiajie Nationalpark in der zentralchinesischen Provinz Hunan.
Dieses Drohnenfoto zeigt den den Chinesen He Jinyi bei der "Slackline-König"-Meisterschaft 2025 im malerischen Ort Huangshizhai im Zhangjiajie Nationalpark in der zentralchinesischen Provinz Hunan. Bild: Guo Liliang/XinHua/dpa
Eine verkleidete Person nimmt an dem Karneval zur Feier zum 80. Jahrestag der indonesischen Unabhängigkeit in Banda Aceh teil.
Eine verkleidete Person nimmt an dem Karneval zur Feier zum 80. Jahrestag der indonesischen Unabhängigkeit in Banda Aceh teil. Bild: Khairu Syukrillah/ZUMA Press Wire/dpa
Boote liegen im Altrheinarm vor der Insel Grafenwerth.
Boote liegen im Altrheinarm vor der Insel Grafenwerth. Bild: Thomas Banneyer/dpa
Merz auf dem Weg nach Washington
Merz auf dem Weg nach Washington Bild: Kay Nietfeld/dpa
Der Heliumballon, der während der Olympischen Spiele 2024 verwendet wurde, und der Arc de Triumph sind bei Sonnenuntergang in Paris sehen.
Der Heliumballon, der während der Olympischen Spiele 2024 verwendet wurde, und der Arc de Triumph sind bei Sonnenuntergang in Paris sehen. Bild: Aurelien Morissard/AP/dpa
Müller-Debüt in Vancouver - Abseitstor und Last-Minute-Gegentreffer bremsen Müllers Auftakt
Müller-Debüt in Vancouver - Abseitstor und Last-Minute-Gegentreffer bremsen Müllers Auftakt Bild: ETHAN CAIRNS/The Canadian Press/AP/dpa
Mitglieder der Nationalgarde des District of Columbia beobachten die Vorbeifahrt eines Reisebusses in Washington.
Mitglieder der Nationalgarde des District of Columbia beobachten die Vorbeifahrt eines Reisebusses in Washington. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Israelis nehmen an einer Demonstration teil, bei der die Beendigung des Krieges gegen den Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln gefordert wird.
Israelis nehmen an einer Demonstration teil, bei der die Beendigung des Krieges gegen den Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln gefordert wird. Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 18.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
19.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 19.08.2025
 13 Bilder
Der Abgrund rückt näher: Im englischen Thorpeness schreitet die Küstenerosion immer weiter voran. Dem fast 100 Jahre alten Haus droht deshalb der Abriss.
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
18.08.2025
7 min.
Gipfel im Weißen Haus ist uneins über Waffenruhe für Ukraine
Selenskyj und Trump sprachen gemeinsam vor Journalisten.
Nach Kremlchef Putin in Alaska trifft US-Präsident Trump nun den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der hat sich Unterstützung aus Europa mitgebracht.
den dpa-Korrespondentinnen und Korrespondenten
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
