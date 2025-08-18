Bilder des Tages vom 18.08.2025

Monica Crowley (l), Protokollchefin des Weißen Hauses, begrüßt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei seiner Ankunft zu einem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Wolodymyr Selenskyj (l), Präsident der Ukraine, wird von Keith Kellogg, Sondergesandter des US-Präsidenten für die Ukraine, vor einem Treffen mit ihm begrüßt. Selenskyj nimmt an einem Spitzentreffen mit US-Präsident Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus teil. Bild: -/Ukrainian Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Menschen fahren bei starkem Regen in Mumbai mit Motorrädern durch eine überschwemmte Straße. Bild: Rajanish Kakade/AP/dpa

Dieses Drohnenfoto zeigt den den Chinesen He Jinyi bei der "Slackline-König"-Meisterschaft 2025 im malerischen Ort Huangshizhai im Zhangjiajie Nationalpark in der zentralchinesischen Provinz Hunan. Bild: Guo Liliang/XinHua/dpa

Eine verkleidete Person nimmt an dem Karneval zur Feier zum 80. Jahrestag der indonesischen Unabhängigkeit in Banda Aceh teil. Bild: Khairu Syukrillah/ZUMA Press Wire/dpa

Boote liegen im Altrheinarm vor der Insel Grafenwerth. Bild: Thomas Banneyer/dpa

Merz auf dem Weg nach Washington Bild: Kay Nietfeld/dpa

Der Heliumballon, der während der Olympischen Spiele 2024 verwendet wurde, und der Arc de Triumph sind bei Sonnenuntergang in Paris sehen. Bild: Aurelien Morissard/AP/dpa

Müller-Debüt in Vancouver - Abseitstor und Last-Minute-Gegentreffer bremsen Müllers Auftakt Bild: ETHAN CAIRNS/The Canadian Press/AP/dpa

Mitglieder der Nationalgarde des District of Columbia beobachten die Vorbeifahrt eines Reisebusses in Washington. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa