Vertriebene Palästinenser fliehen aus Gaza und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Vertriebene Palästinenser fliehen aus Gaza und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump, der britische König Charles, Kate, Prinzessin von Wales, US-Außenminister Marco Rubio und Gäste nehmen am ersten Tag des zweiten Staatsbesuchs von US-Präsident Trump im Vereinigten Königreich am Staatsbankett in Schloss Windsor teil.
US-Präsident Donald Trump, der britische König Charles, Kate, Prinzessin von Wales, US-Außenminister Marco Rubio und Gäste nehmen am ersten Tag des zweiten Staatsbesuchs von US-Präsident Trump im Vereinigten Königreich am Staatsbankett in Schloss Windsor teil. Bild: Yui Mok/Pool PA/dpa
Menschen gehen am Studio der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles vorbei.
Menschen gehen am Studio der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles vorbei. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Dänische Streitkräfte nehmen an einer Übung in Grönland mit Hunderten von Soldaten aus mehreren europäischen NATO-Mitgliedsstaaten teil.
Dänische Streitkräfte nehmen an einer Übung in Grönland mit Hunderten von Soldaten aus mehreren europäischen NATO-Mitgliedsstaaten teil. Bild: Ebrahim Noroozi/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 18.09.2025

18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
15.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 15.09.2025
 9 Bilder
Siegerkuss für Stabhochspringer Duplantis nach seinem Weltrekord.
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
17.09.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 17.09.2025
 10 Bilder
US-Präsident Donald Trump inspiziert die Ehrengarde während der feierlichen Begrüßung auf Schloss Windsor.
