Ein Straßenhändler verkauft im pakistanischen Hyderabad Nüsse und Trockenfrüchte. Die Nachfrage nach Trockenfrüchten ist mit dem Beginn der Kältewellen der Wintersaison gestiegen. Bild: PPI/Zuma Press/dpa

Menschen gehen während der Abenddämmerung im Stadtzentrum von Kiew spazieren. Neben schweren Kämpfen besonders im Süden der Ukraine melden die Behörden auch Drohnenangriffe auf Kiew und weitere Städte. Bild: Felipe Dana/AP/dpa

Tausende Menschen protestieren in Madrid gegen die geplante Amnestie für katalanische Separatisten. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hatte sie separatistischen Parteien im Gegenzug für ihre Unterstützung bei seiner Wiederwahl zugesagt. Bild: Alicia Leon/AP/dpa

Vor einer spektakulären Bergkulisse rast der britische Skirennfahrer Dave Ryding dem Tal entgegen. Im österreichischen Gurgl starten die alpinen Skirennfahrer nach abgesagten Rennen in Sölden und am Matterhorn in den Weltcup-Winter. Bild: Giovanni Pizzato/AP/dpa

Es erinnert an ein Portal in den Wolken, tatsächlich ist es die Rakete "Starship" beim Durchbrechen der Schallmauer. Das Raketensystem von SpaceX startete zu einem zweiten Testflug von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas, bei dem jedoch beide Raketenstufen in der Luft explodierten. Bild: Eric Gay/AP/dpa

Palästinenser inspizieren die Trümmer eines zerstörten Gebäudes nach einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens. Bild: Mohammed Talatene/dpa

Die Donau führt in Baden-Württemberg Hochwasser. Das führt neben zahlreichen Unannehmlichkeiten auch zu diesem schönen Anblick. Hier spiegeln sich Bäume bei Riedlingen im Wasser. Bild: Thomas Warnack/dpa

Schwimmen auch in kühler Herbstluft. Die Abwärme einer Biogasanlage macht es möglich: In Oelde im Kreis Warendorf dauert die Freibadsaison bis zum ersten Advent. Bild: Guido Kirchner/dpa

Es werde Licht: Der Fernsehturm in Hamburg erstrahlt in der Morgensonne. Die weiteren Wetteraussichten sind allerdings trüb. Der November zeigt sich in weiten Teilen Deutschlands in den kommenden Tagen von seiner regnerischen Seite. Bild: Thomas Müller/dpa

Der Gaza-Krieg bestimmt auch weiterhin das politische Geschehen auf den Straßen. In Washington protestieren Menschen bei einer pro-palästinensischen Demonstration für eine Feuerpause im Gazastreifen. Bild: Jose Luis Magana/AP/dpa

In der Carnaby Street in London wird es weihnachtlich: Die Passanten erfreuen sich an zahlreichen bunten Lichtern und Dekorationen. Bild: Kin Cheung/AP/dpa