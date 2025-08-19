Bilder des Tages vom 19.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Abgrund rückt näher: Im englischen Thorpeness schreitet die Küstenerosion immer weiter voran. Dem fast 100 Jahre alten Haus droht deshalb der Abriss.
Der Abgrund rückt näher: Im englischen Thorpeness schreitet die Küstenerosion immer weiter voran. Dem fast 100 Jahre alten Haus droht deshalb der Abriss. Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Ein Flirt auf der Expo: Außenminister Wadephul und Maskottchen "Europe-Chan" kommen sich im japanischen Osaka im Europa Pavillon näher.
Ein Flirt auf der Expo: Außenminister Wadephul und Maskottchen "Europe-Chan" kommen sich im japanischen Osaka im Europa Pavillon näher. Bild: Soeren Stache/dpa
Urlaub auf Balkonien: Mit einem bunten Sonnenschirm werden auch zwei Quadratmeter zum Ort der Entspannung.
Urlaub auf Balkonien: Mit einem bunten Sonnenschirm werden auch zwei Quadratmeter zum Ort der Entspannung. Bild: Uwe Anspach/dpa
Wer wiegt mehr? Einmal im Jahr wird im Londoner Zoo jedes Tier gewogen. Welches der beiden Wasserschweine hat hier wohl die Nase vorn?
Wer wiegt mehr? Einmal im Jahr wird im Londoner Zoo jedes Tier gewogen. Welches der beiden Wasserschweine hat hier wohl die Nase vorn? Bild: Yui Mok/PA Wire/dpa
Eine Kirche auf Reisen: Im schwedischen Kiruna wird eines der bekanntesten Gebäude des Landes rund fünf Kilometer verschoben. Wegen des Ausbaus eines unterirdischen Eisenerzbergwerks muss ein ganzer Ort umziehen.
Eine Kirche auf Reisen: Im schwedischen Kiruna wird eines der bekanntesten Gebäude des Landes rund fünf Kilometer verschoben. Wegen des Ausbaus eines unterirdischen Eisenerzbergwerks muss ein ganzer Ort umziehen. Bild: Fredrik Sandberg/TT News Agency/AP/dpa
Mit Hochdruck laufen die Vorbereitungen für das Oktoberfest in München. Noch gut ein Monat, dann heißt es wieder: "O'zapft is!".
Mit Hochdruck laufen die Vorbereitungen für das Oktoberfest in München. Noch gut ein Monat, dann heißt es wieder: "O'zapft is!". Bild: Peter Kneffel/dpa
Bacch Dua Fest in Indien: Frauen beten bei einem hinduistischen Ritual für ein langes Leben ihrer Söhne.
Bacch Dua Fest in Indien: Frauen beten bei einem hinduistischen Ritual für ein langes Leben ihrer Söhne. Bild: Channi Anand/AP/dpa
Nasse Füße bekommen diese Motorradfahrer nach schweren Regenfällen im pakistanischen Karachi.
Nasse Füße bekommen diese Motorradfahrer nach schweren Regenfällen im pakistanischen Karachi. Bild: Fareed Khan/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump (r) trifft sich mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, im Oval Office im Weißen Haus.
US-Präsident Donald Trump (r) trifft sich mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, im Oval Office im Weißen Haus. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Ein Fahrradfahrer ist am Abend nach dem Sonnenuntergang auf dem Elberadweg an der Hafencity in Dresden unterwegs.
Ein Fahrradfahrer ist am Abend nach dem Sonnenuntergang auf dem Elberadweg an der Hafencity in Dresden unterwegs. Bild: Robert Michael/dpa
Eine Frau fotografiert in einem Weinberg die untergehende Sonne.
Eine Frau fotografiert in einem Weinberg die untergehende Sonne. Bild: Uwe Anspach/dpa
Serbische Gendarmeriebeamte jagen Demonstranten während einer Anti-Regierungs-Demonstration in Belgrad.
Serbische Gendarmeriebeamte jagen Demonstranten während einer Anti-Regierungs-Demonstration in Belgrad. Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz geht nach dem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den Rückflug nach München die Gangway zum Airbus A319 der Luftwaffe hinauf.
Bundeskanzler Friedrich Merz geht nach dem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den Rückflug nach München die Gangway zum Airbus A319 der Luftwaffe hinauf. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 19.08.2025

15.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 15.08.2025
US-Präsident Donald Trump (r) und der russische Präsident Wladimir Putin geben sich auf dem Militärstützpunkt Joint Base Elmendorf-Richardson (in Alaska) die Hand.
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:20 Uhr
5 min.
Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?
Wer Arzneimittel kauft, könnte nach einem neuen Vorschlag mehr zahlen müssen.
Die Ausgaben der Krankenkassen steigen, die Einnahmen hinken hinterher. Vorschläge gegen die Misere häufen sich. Sollen Patienten stärker bei den Arzneimitteln zur Kasse gebeten werden?
18.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 18.08.2025
Monica Crowley (l), Protokollchefin des Weißen Hauses, begrüßt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei seiner Ankunft zu einem Treffen mit US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus.
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
