Bilder des Tages vom 19.09.2025

Noah Lyles aus den USA hat das Finale über 200 Meter bei der Leichtathletik-WM in Tokio gewonnen und damit seinen vierten WM-Titel in Serie auf dieser Strecke gefeiert.
Noah Lyles aus den USA hat das Finale über 200 Meter bei der Leichtathletik-WM in Tokio gewonnen und damit seinen vierten WM-Titel in Serie auf dieser Strecke gefeiert. Bild: Oliver Weiken/dpa
Blatten (Schweiz): Dorf im Wasser – Projekt „Blatten 2030“ startet mit dem Wiederaufbau nach Erdrutsch-Katastrophe
Blatten (Schweiz): Dorf im Wasser – Projekt „Blatten 2030“ startet mit dem Wiederaufbau nach Erdrutsch-Katastrophe Bild: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa
Paris: Nach Wiederaufbau – Notre-Dame-Türme werden wieder für die Besucher geöffnet.
Paris: Nach Wiederaufbau – Notre-Dame-Türme werden wieder für die Besucher geöffnet. Bild: Yoan Valat/Pool EPA/AP/dpa
Oktoberfest-Vorfreude in München – Riesenrad und St. Paul prägen das Festgelände
Oktoberfest-Vorfreude in München – Riesenrad und St. Paul prägen das Festgelände Bild: Sven Hoppe/dpa
London: Verkaufsstart des iPhone 17 lockt Fans in die Regent Street.
London: Verkaufsstart des iPhone 17 lockt Fans in die Regent Street. Bild: James Manning/PA Wire/dpa
Sarah Engels übernimmt Hauptrolle als Satine im Musical „Moulin Rouge“ in Köln.
Sarah Engels übernimmt Hauptrolle als Satine im Musical „Moulin Rouge“ in Köln. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Tokio: Sandrina Sprengel startet bei der Leichtathletik-WM für Deutschland im 100m Hürden-Siebenkampf
Tokio: Sandrina Sprengel startet bei der Leichtathletik-WM für Deutschland im 100m Hürden-Siebenkampf Bild: Michael Kappeler/dpa
Berlin-Mitte: Weltkriegsbombe aus der Spree geborgen – keine Gefahr für Anwohner.
Berlin-Mitte: Weltkriegsbombe aus der Spree geborgen – keine Gefahr für Anwohner. Bild: Michael Ukas/dpa
Migranten versuchen von Frankreich aus die gefährliche Kanalüberquerung
Migranten versuchen von Frankreich aus die gefährliche Kanalüberquerung Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Offshore-Photovoltaik-Kraftwerk mit 1,8 Millionen Kilowatt entsteht vor Chinas Küste
Offshore-Photovoltaik-Kraftwerk mit 1,8 Millionen Kilowatt entsteht vor Chinas Küste Bild: Yang Shiyao/XinHua/dpa
Boston: Ig-Nobelpreis für Ernährung geht an Forscherteam für Pizza-Studie mit Eidechsen
Boston: Ig-Nobelpreis für Ernährung geht an Forscherteam für Pizza-Studie mit Eidechsen Bild: Robert F. Bukaty/AP/dpa
Paris: Polizisten und Demonstranten prallen bei Protest gegen Sparpläne aufeinander.
Paris: Polizisten und Demonstranten prallen bei Protest gegen Sparpläne aufeinander. Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Palästinenser fliehen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Palästinenser fliehen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Madrid: Bundeskanzler Friedrich Merz wird von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez empfangen.
Madrid: Bundeskanzler Friedrich Merz wird von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez empfangen. Bild: Kay Nietfeld/dpa
US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern nach seinem Abflug aus dem Vereinigten Königreich an Bord der Air Force One.
US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern nach seinem Abflug aus dem Vereinigten Königreich an Bord der Air Force One. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 19.09.2025

