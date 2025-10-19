Bilder des Tages vom 19.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Madrid feiert den Tag der Wanderschäferei mit ganz vielen Schafen.
Madrid feiert den Tag der Wanderschäferei mit ganz vielen Schafen. Bild: Richard Zubelzu/ZUMA Press Wire/dpa
Annett Kaufmann jubelt bei der Tischtennis-EM. Mit zehn Titeln sind die deutschen Frauen Rekord-Europameisterinnen.
Annett Kaufmann jubelt bei der Tischtennis-EM. Mit zehn Titeln sind die deutschen Frauen Rekord-Europameisterinnen. Bild: Manfred Schillings/dpa
Die Vogelgrippe ist am Stausee Kelbra in Thüringen ausgebrochen.
Die Vogelgrippe ist am Stausee Kelbra in Thüringen ausgebrochen. Bild: Matthias Bein/dpa
Es ist wieder Kürbiszeit.
Es ist wieder Kürbiszeit. Bild: Thomas Banneyer/dpa
Zerstörte Wohnung: Palästinenser sitzen in Trümmern.
Zerstörte Wohnung: Palästinenser sitzen in Trümmern. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Einbruch im Louvre: Diebe steigen mit Möbelaufzug ein und stehlen Napoleon-Schmuck.
Einbruch im Louvre: Diebe steigen mit Möbelaufzug ein und stehlen Napoleon-Schmuck. Bild: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa
Historiker Karl Schlögel erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
Historiker Karl Schlögel erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels Bild: Hannes P. Albert/dpa pool/dpa
Nach ‘No Kings’-Protest: Freiheitsstatue fährt U-Bahn.
Nach ‘No Kings’-Protest: Freiheitsstatue fährt U-Bahn. Bild: Olga Fedorova/AP/dpa
Kim Kardashian erscheint mit verhülltem Kopf bei Academy-Gala.
Kim Kardashian erscheint mit verhülltem Kopf bei Academy-Gala. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Ein Demonstrant im Donald-Trump-Kostüm nimmt an einer "No Kings"-Demonstration teil.
Ein Demonstrant im Donald-Trump-Kostüm nimmt an einer "No Kings"-Demonstration teil. Bild: Ethan Swope/AP/dpa
Eine Kappe brennt und schwelt während einer "No Kings"-Demonstration.
Eine Kappe brennt und schwelt während einer "No Kings"-Demonstration. Bild: Ethan Swope/AP/dpa
Polarlichter und der Komet Lemmon "C/2025 A6" (Bildmitte links) leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg.
Polarlichter und der Komet Lemmon "C/2025 A6" (Bildmitte links) leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg. Bild: Patrick Pleul/dpa
Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden steuert sein Auto während der Qualifikation zum Großen Preis der USA.
Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden steuert sein Auto während der Qualifikation zum Großen Preis der USA. Bild: Eric Gay/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 19.10.2025

