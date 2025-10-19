Bilder des Tages vom 19.10.2025

Bilder des Tages
Madrid feiert den Tag der Wanderschäferei mit ganz vielen Schafen. Bild: Richard Zubelzu/ZUMA Press Wire/dpa
Annett Kaufmann jubelt bei der Tischtennis-EM. Mit zehn Titeln sind die deutschen Frauen Rekord-Europameisterinnen. Bild: Manfred Schillings/dpa
Die Vogelgrippe ist am Stausee Kelbra in Thüringen ausgebrochen. Bild: Matthias Bein/dpa
Es ist wieder Kürbiszeit. Bild: Thomas Banneyer/dpa
Zerstörte Wohnung: Palästinenser sitzen in Trümmern. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Einbruch im Louvre: Diebe steigen mit Möbelaufzug ein und stehlen Napoleon-Schmuck. Bild: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa
Historiker Karl Schlögel erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels Bild: Hannes P. Albert/dpa pool/dpa
Nach ‘No Kings’-Protest: Freiheitsstatue fährt U-Bahn. Bild: Olga Fedorova/AP/dpa
Kim Kardashian erscheint mit verhülltem Kopf bei Academy-Gala. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Ein Demonstrant im Donald-Trump-Kostüm nimmt an einer "No Kings"-Demonstration teil. Bild: Ethan Swope/AP/dpa
Eine Kappe brennt und schwelt während einer "No Kings"-Demonstration. Bild: Ethan Swope/AP/dpa
Polarlichter und der Komet Lemmon "C/2025 A6" (Bildmitte links) leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg. Bild: Patrick Pleul/dpa
Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden steuert sein Auto während der Qualifikation zum Großen Preis der USA. Bild: Eric Gay/AP/dpa
