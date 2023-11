Ein Basketballkorb steht in Mannheim im Hochwasser des Neckars. Wegen des vielen Regens in den vergangenen Tagen sind die Pegelstände in Baden-Württembergs teils stark angestiegen. Bild: Dieter Leder/dpa

Brrr, ist das kalt! In weiten Teilen Bulgariens haben starker Regen und Schnee schwere Schäden verursacht und die Stromversorgung in Städten und Dörfern unterbrochen. Bild: Valentina Petrova/AP/dpa

Soldaten bringen am Volkstrauertag Kränze in das Ehrenmal der Bundeswehr am Bendlerblock in Berlin. Am Volkstrauertag gedenkt die Bundeswehr ihrer im Dienst verstorbenen Angehörigen. Bild: Christophe Gateau/dpa