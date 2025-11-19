Bilder des Tages vom 19.11.2025

Schwer bewacht: Sicherheitspersonal steht an einem Eingang zur Weltklimakonferenz COP30. Bild: Andre Penner/AP/dpa

Eine Frau füttert Tauben in Sarajevo. Bild: Armin Durgut/AP/dpa

Ein Bauer trocknet Süßkartoffeln auf einem Hof in der nordchinesischen Provinz Hebei. Bild: Liu Mancang/XinHua/dpa

Starkregen hat in Vietnam eine Straße unter Wasser gesetzt. Bild: Tran Van Thong/dpa

Schnee liegt in Consett in der Grafschaft Durham in Großbritannien, Bild: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Curaçao hat sich für die Fußball-WM qualifiziert und die Fans jubeln. Bild: Marco Van Der Caaij/ANP/dpa

Bundeswehrsoldaten laufen bei einer Übung eine Treppe im U-Bahnhof Jungfernheide in Berlin herunter. Bild: Christophe Gateau/dpa

Die japanische Prinzessin Aiko (r) stößt bei einem Bankett an. Bild: -/kyodo/dpa

Ein Feuerwehrfahrzeug ist gegen einen Baum in Negernbötel im Kreis Segeberg geprallt. Bild: News5 / Sebastian Peters/NEWS5/dpa

Ein Kraftwerksblock ist auf der Baustelle des Kernkraftwerks El-Dabaa zu sehen. Bild: Alexander Ryumin/TASS via ZUMA Press/dpa